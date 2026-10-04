Asian Games 2026 closing ceremony: 2 गोल्ड जीतने वाली नीरू ढांडा होंगी भारत की ध्वजवाहक
Asian Games 2026 closing ceremony: जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से शुरू हुए एशियन गेम्स 2026 का आज समापन समारोह है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Asian Games 2026 closing ceremony: जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से शुरू हुए एशियन गेम्स 2026 का आज समापन समारोह है। क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक नीरू ढांडा होंगी। नीरू ने 20वें एशियाई खेलों में दो गोल्ड मेडल और एक टीम सिल्वर मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया।
Asian Games 2026: भारत के खाते में 85 मेडल
एशियन गेम्स 2026 में 495 भारतीय एथलीट ने हिस्सा लिया। 14 दिनों में हुए 36 इवेंट में भारत ने 85 मेडल जीते। इनमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा।
Asian Games 2026: लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
एशियन गेम्स 2026 के समापन समारोह की लाइव-स्ट्रीमिंग SonyLIV एप और वेबसाइट पर की जाएगी। लाइव प्रसारण Sony Sports Network पर उपलब्ध होगा।
Asian Games: अगला मेजबान कौन?
दोहा, कतर 2030 में 21वें एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। यह दूसरी बार होगा जब दोहा इस महाद्वीपीय आयोजन की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2006 में भी दोहा एशियाई खेलों का आयोजन कर चुका है। समापन समारोह में पारंपरिक तौर पर जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया के तहत, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का झंडा आइची-नागोया से दोहा 2030 के प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा।
Asian Games 2026: दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा
20वें एशियाई खेलों का समापन समारोह रविवार, 4 अक्टूबर को जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। यह समारोह स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे) शुरू होगा।
Asian Games 2026 closing ceremony: लाइव ब्लॉग
एशियन गेम्स 2026 अब समाप्त हो रहा है। क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक नीरू ढांडा होंगी। समापन समारोह से जुड़ी सभी अपडेट आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है।