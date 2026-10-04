दोहा, कतर 2030 में 21वें एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। यह दूसरी बार होगा जब दोहा इस महाद्वीपीय आयोजन की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2006 में भी दोहा एशियाई खेलों का आयोजन कर चुका है। समापन समारोह में पारंपरिक तौर पर जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया के तहत, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का झंडा आइची-नागोया से दोहा 2030 के प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा।