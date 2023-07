आर्यन ने 400 मीटर व्यक्तिगत तैराकी स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड से 5 सेकंड कम लेते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तैराक रेहान पोंचा ने 2009 में 400 मीटर व्यक्तिगत तैराकी में 4 3013 मिनट का रिकॉर्ड कायम किया था। आर्यन ने 42662 मिनट का समय लेते हुए नया राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया। आर्यन नेहरा ने चार गोल्ड मेडल जीता।

आर्यन ने तैराकी में जीते 4 गोल्‍ड। फोटो- साभार इंस्टाग्राम

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। हैदराबाद में संपन्‍न राष्ट्रीय तैराकी स्पर्धा 2023 में गुजरात के तैराक आर्यन नेहरा ने 4 गोल्ड मेडल जीतकर गुजरात को 63 साल में तैराकी में पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया। 19 साल के आर्यन नेहरा ने 400 मीटर, 800 मीटर, 15 मीटर फ्रीस्टाइल में लगातार तीन दिन गोल्‍ड मेडल जीता। इसके अलावा 400 मीटर व्यक्तिगत तैराकी स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड से 5 सेकंड कम लेते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तैराक रेहान पोंचा ने 2009 में 400 मीटर व्यक्तिगत तैराकी में 4: 30:13 मिनट का रिकॉर्ड कायम किया था। आर्यन ने 4:26:62 मिनट का समय लेते हुए नया राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया। आर्यन सितंबर 2023 में चीन में आयोजित होने वाली एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, इससे पहले जुलाई में जापान के फूकुओका का में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आर्यन गुजरात के वर्ष 2001 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय नेहरा के पुत्र हैं। नेहरा हाल राज्‍य के विज्ञान एवं तकनीक विभाग में सचिव हैं इससे पहले वे मुख्‍यमंत्री कार्यालय में बतौर सचिव तथा अहमदाबाद महानगर पालिका में आयुक्‍त के रूप में उल्‍लेखनीय कार्य कर चुके हैं।

Edited By: Umesh Kumar