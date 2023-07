कोलकाता पहुंचे अर्जेंटीना को चैंपियन बनाने वाले गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

Emiliano Martinez India Visit फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाने वाले गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर मार्टिनेज का भव्य स्वागत हुआ। अर्जेंटीना के स्टार गोलकीपर ने कहा कि वह हमेशा से ही भारत आना चाहते थे। मार्टिनेज की एक झलक पाने के लिए फैन्स काफी बेकरार नजर आए। उनका स्वागत करने राज्य के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस भी मौजूद रहे।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : भारत आना मेरा बहुत दिनों का सपना था, जो पूरा हो गया है। इस देश के बारे में काफी बातें सुनी हैं। अब पूरा कोलकाता घूमने की इच्छा है। सोमवार शाम फुटबाल प्रेमियों के शहर पहुंचे अर्जेंटीना के विश्वकप विजेता गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने ये बातें कहीं। मार्टिनेज की एक झलक पाने को कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर फुटबाल प्रेमियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। उनका स्वागत करने राज्य के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस व कोलकाता-आधारित देश के मशहूर फुटबाल क्लब मोहनबगान के शीर्ष पदाधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद थे।भव्य स्वागत से अभिभूत मार्टिनेज ने कहा-'भारत आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहां आने का वादा किया था और यहां आकर काफी खुश हूं। फाइनल में की थी कमाल की गोलकीपिंग उल्लेखनीय है कि मार्टिनेज के शानदार गोलरक्षण की बदौलत अर्जेंटीना ने पिछले फुटबाल विश्वकप के फाइनल में फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर विश्व विजेता का खिताब जीता था। मार्टिनेज को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया था और उन्होंने पुरस्कार के तौर पर 'गोल्डेन ग्लव्सÓ जीता था। मार्टिनेज मंगलवार को महानगर में दो कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर को मिलन मेला कांप्लेक्स में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम को वे 'मोहनबगान आल स्टार्स प्रदर्शनी मैच के दौरान क्लब ग्राउंड में मौजूद रहेंगे। उसी दौरान उन्हें मोहनबगान क्लब की ओर से सम्मानित किया जाएगा। बांग्लादेश होते हुए भारत पहुंचे मार्टिनेज मार्टिनेज बांग्लादेश होते हुए कोलकाता पहुंचे थे। मंगलवार सुबह उन्होंने ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की और उन्हें अर्जेंटीनी टीम की जर्सी भेंट की। माराडोना व मेसी भी आ चुके हैं कोलकाता मार्टिनेज से पहले अर्जेंटीना के महान फुटबालर डिएगो माराडोना और लियोन मेसी भी कोलकाता आ चुके हैं। माराडोना 2008 और 2017 में कोलकाता आए थे जबकि मेसी 2011 में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबाल टीम का कप्तान बनाए जाने के बाद यहां आए थे और विवेकानंद युवाभारती क्रीड़ांगन में बतौर कप्तान वेनेजुएला के खिलाफ पहला अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडली मैच खेला था।

