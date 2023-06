अर्जेंटीना के फुटबॉलर Lionel Messi को चीन पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोका, काफी देर हुई पूछताछ, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। अर्जेंटीना टीम के स्टार फुटबॉलर और कप्तान लियोनल मेस्सी को सोमवार को चीन पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोक लिया। बीजिंग पहुंचने पर 35 वर्षीय स्टार खिलाड़ी को पुलिस ने रोकते हुए पासपोर्ट को लेकर लंबी पूछताछ की।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चीन पुलिस मेस्सी को रोककर पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। दरअसल, रिपोर्ट्स की मानें तो मेस्सी ने वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था और इसी वजह से उनको पुलिस ने रोका। मेस्सी के पास अर्जेंटीना और स्पेन दोनों का पासपोर्ट मौजूद है और वह चीन स्पेन का पासपोर्ट लेकर पहुंचे। स्पेन के पासपोर्ट के साथ चीन में वीजा फ्री एंट्री नहीं है। हालांकि, ताइवान में प्रवेश के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं होती है। माना जा रहा कि मेस्सी को ऐसा लगा कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है और इस वजह से उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया।

