"किस आधार पर उन्हें चुना गया", Asian Games में Vinesh Phogat की डायरेक्ट एंट्री पर Antim Panghal का छलका दर्द

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Antim Panghal oppose vinesh phogat direct entry in Asian Games: भारतीय रेसलर्स का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रेसलर अंतिम पंघाल ने अब विनेश फोगाट को एशियाई खेलों (Asian Games) में डायरेक्ट एंट्री का विरोध जताया है और विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) को उनसे मुकाबला करने के लिए ललकारा है। अंतिम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें विनेश फोगाट को एशियाई खेलों में एंट्री मिलने को लेकर निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है। कोई ट्रेनिंग और उपलब्धि नहीं - अंतिम (Antim Panghal) ने कहा कि "मेरा 2022 जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स के ट्रायल में विनेश को डायरेक्ट एंट्री दी गई है जबकि पिछले एक साल में उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है और न ही उनकी कोई विशेष उपलब्धि है। साथ ही इंजरी में हैं फिर भी उन्हें भेजा जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में की बराबरी- राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल में भी उनके साथ मेरा मुकाबला 3-3 की बराबरी पर था, तब भी मेरे साथ धोखा हुआ था और तब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं मैं एशियन गेम्स के लिए कोशिश करूंगी। और इसके बाद मैं ओलंपिक के लिए तैयारी करूंगी। और अब इस बार भी विनेश को भेजा जा रहा है और फिर वे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जाएंगी। मेरा साथ दीजिए- साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने वाले एथलीट ही ओलंपिक के लिए क्वालीपाई करेगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूं मेरा साथ दीजिए। जैसे आपने उनका साथ दिया अब मेरे लिए भी खड़े हो। मेरे माता-पिता गांव छोड़कर मेरे लिए यहां रहने आए हैं और मैं इतनी प्रैक्टिस कर रही हूं। किस आधार पर हुआ सेलेक्शन- इतनी मेहनत के बाद क्या मैं कुश्ती छोड़ दूं। मैं चाहती हूं एक निष्पक्ष सुनवाई हो। मेरे जैसी और भी लड़कियां हैं वो क्या करेंगी। बहुत लड़कियां ऐसी हैं, जो विनेश को हरा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बार अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहेगा। मुझे बस यह बता दीजिए किस आधार पर विनेश को चुना गया है।

