पहलवानों से हुई हाथापाई और अत्याचार पर भारत के पूर्व क्रिकेटर हुए आग-बबूला, ट्वीट करते हुए जाहिर किया गुस्सा

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारत के पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले ने रविवार 28 मई को राष्ट्रीय राजधानी में देश के शीर्ष पहलवानों को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के खिलाफ आवाज उठाई है।

कुंबले का ट्वीट-

कुंबले ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि 28 मई को हमारे पहलवानों के साथ मारपीट के बारे में सुनकर निराशा हुई। बातचीत से किसी भी बात का समाधान निकाला जा सकता है। जल्द से जल्द समाधान की उम्मीद है। 52 वर्षीय गेंदबाज हाल ही में समाप्त हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सीजन की जिओ सिनेमा ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा थे।

Dismayed to hear about what transpired on the 28th of May with our wrestlers being manhandled. Anything can be resolved through proper dialogue. Hoping for a resolution at the earliest.