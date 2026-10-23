अनाहत सिंह का PSA Gold Open में ऐतिहासिक प्रदर्शन, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बनी पहली भारतीय स्क्वाश प्लेयर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 18 साल की युवा भारतीय स्क्वाश प्लेयर अनाहत सिंह ने पीएसए गोल्ड चिकागो ओपन में इतिहास रच दिया है। वो पीएसए गोल्ड के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली स्क्वाश प्लेयर बन गईं हैं।

अनाहत ने एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में विश्व की नंबर-14 सलमा हेनी को 4-11, 11-8, 4-11, 11-2, 11-5 से हराकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया।

अनाहत की मैच में जबरदस्त वापसी

इस मैच ने एक बार फिर दिखाया की विश्व नंबर-15 अनाहत दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। अनाहत मैच पांच मैचों के सेट में 1-2 से पिछड़ रही थी। उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए लगातार दो सेट जीतने थे।

अनाहत ने ठीक वही किया। अनाहत ने इजीप्ट की सलमा को मैच में बने रहने का एक भी मौका नहीं दिया। वो आखिरी के दो सेट में कुल सात पॉइंट ली ले पाईं और अनाहत ने 11-2, 11-5 से अंतिम दो सेट जीतकर इतिहास रच दिया।

अनाहत ने कही दिल की बात अनाहत ने मैच के बाद बताया कि उन्होंने सलमा के बहुत सारे मैच देख रहे थे और पहली बार उनके खिलाफ खेलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थीं। अनाहत ने कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इससे पहले सलमा के खिलाफ कभी नहीं खेला था। तो मुझे नहीं पता था कि मैच में क्या उम्मीद करना था। मैंने उन्हें कई बार खेलते हुए देख रखा था और उनके पास पीएसए वर्ल्ड टूर का काफी ज्यादा अनुभव है। मैं बस यही देख रही थी कि मैं उनके खिलाफ क्या कर सकती हूं।'