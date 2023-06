Junior Shooting World Cup में भारत को मिला दूसरा गोल्ड मेडल, अभिनव और गौतमी की जोड़ी ने फ्रांस को हराया

नई दिल्ली, आईएएनएस। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी जूनियर विश्व कप में भारत के दमदार प्रदर्शन जारी है। शनिवार को जहां, संयम सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं, रविवार को अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। दोनों ने फ्रांसीसी जोड़ी ओशिन मुलर और रोमेन को 17-7 से हराया। टूर्नामेंट में भारत का यह दूसरा गोल्ड मेडल है।

बता दें कि भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच जोड़ी के बाद दूसरे स्थान पर क्वालीफाई किया था, लेकिन फाइनल में बाजी पलट दी। भारत के नाम दो दिन के टूर्नामेंट के बाद अब विश्व कप से दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक हैं। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में क्रमश: संयम और अभिनव चौधरी, सुरुचि इंदर सिंह और शुभम बिस्ला की जोड़ी ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता।

2⃣nd 🥇for 🇮🇳 at the @issf_official Junior World Cup🔫

Shooters Abhinav Shaw & Gautami Bhanot defeat the 🇫🇷 pair of Oceanne Mulller & Romain Aufrere 17-7 in the Final of the 10m Air Rifle Mixed Team Event🥳

Many congratulations to both👏#ISSFJuniorWorldCup #Shooting #TeamIndia pic.twitter.com/qDDJjerFEv— SAI Media (@Media_SAI) June 4, 2023