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46वें शतरंज ओलिंपियाड के सातवें दौर में भारतीय पुरुषों ने इंग्लैंड को, महिलाओं ने जर्मनी को दी शिकस्त

By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
Published: Thu, 24 Sep 2026 12:12 PM (IST)

भारतीय पुरुष टीम ने बुधवार को 46वें शतरंज ओलिंपियाड के सातवें दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराया।

शतरंज ओलिंपियाड

शतरंज ओलिंपियाड

पीटीआई, समरकंद। भारतीय पुरुष टीम ने बुधवार को 46वें शतरंज ओलिंपियाड के सातवें दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। आर प्रगनानंद ने शीर्ष बोर्ड पर निकिता वितुगोव पर शानदार जीत दर्ज की जबकि चौथे बोर्ड पर विश्व चैंपियन डी गुकेश अजेय बने रहे और उन्होंने एक और बाजी जीत ली।
गुकेश के लिए बोर्ड नंबर मायने नहीं रखता। शीर्ष बोर्ड पर भारत के लिए खेलते हुए पिछले दो स्वर्ण पदक जीत चुके भारतीय धुरंधर चौथे बोर्ड पर भी लगातार तीसरे स्वर्ण पदक की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। तीसरे बोर्ड पर निहाल सरीन की ल्यूक मैकशेन के हाथों हार से भारतीय टीम पर ज्यादा असर नहीं पड़ा।

हालांकि ऐसा लगता है कि विदित गुजराती को फिर से टीम की योजना में शामिल करना होगा। जर्मनी की महिला टीम की उम्मीद पर पहले घंटे में ही पानी फिर गया। अनुभवी खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने पहले बोर्ड पर आसानी से जीत दर्ज की।

आर वैशाली ने दूसरे बोर्ड पर ड्रा खेला जबकि दिव्या देशमुख ने तीसरे बोर्ड पर जीत दर्ज कर भारत की जीत सुनिश्चित की। थोड़ी देर बाद सविता श्री ने लगातार पांचवीं बाजी में पांचवीं जीत दर्ज कर टीम को 3.5-0.5 से जीत दिला दी।