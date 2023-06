हरियाणा की 106 साल की उड़नपरी दादी बनीं मिसाल, National Athletics Championship में जीते दो गोल्ड मेडल

106 old haryana women in National Athletics Championship देहरादून में हरियाणा की 106 साल की रामबाई ने दो गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने 100 200 मीटर दौड़ और रिले दौड़ और लान्ग जंप में अपनी बेटी और पोती के साथ 4 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने नवंबर 2021 में वड़ोदरा में हुई नेशनल चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते थे।

106 years old haryana woman won two medal in National Athletics Championship

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। 106 years old haryana woman athlete उत्तराखंड़ के देहरादून में सोमवार को18वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत हुई। देश के अलग-अलग राज्यों से करीब 800 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने देहरादून पहुंचे थे। 2 दिनों की इस चैंपियनशिप में 106 साल की हरियाणा की रामबाई ने भी भाग लिया, जो प्रतियोगिता में मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बनीं। उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर रेस में शामिल होकर दो गोल्ड मेडल जीते। उड़नपरी दादी के नाम से मशहूर- गांव में सबसे बुजुर्ग महिला होने के चलते सब उन्हें उड़नपरी परदादी कहकर बुलाते हैं। उनकी 70 साल की बेटी संतरा देवी और 42 साल की पोती शर्मिला भी उनके साथ दौड़ में देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने 100, 200 मीटर दौड़ और रिले दौड़ और लान्ग जंप में अपनी बेटी और पोती के साथ 4 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। नवंबर 2021 में रचा इतिहास- इससे पहले दादी ने नवंबर 2021 में वड़ोदरा में हुई नेशनल चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बायरल हुआ था। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी दादी का वीडियो ट्वीटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि "खेलों में झंडे गाड़ने की बात हो तो फिर हरियाणवियों की उम्र आड़े नहीं आती। फिर चाहे हमारे बच्चे हों, युवा या 100 साल पार के बुज़ुर्ग। 105 वर्ष की आयु में ताई रामबाई जी ने 100 मीटर दौड़ रिकॉर्ड समय में पूरा कर वडोदरा में प्रदेश का झंडा बुलंद कर दिया। ताई के जज्बे को सलाम" खेलों में झंडे गाड़ने की बात हो तो फिर हरियाणवियों की उम्र आड़े नहीं आती फिर चाहे हमारे बच्चे हों, युवा या 100 साल पार के बुज़ुर्ग. 105 वर्ष की आयु में ताई रामबाई जी ने 100 मीटर दौड़ रिकार्ड समय में पूरा कर वडोदरा में प्रदेश का झंडा बुलंद कर दिया। ताई के जज्बे को सलाम! pic.twitter.com/1GEYVxLhLL— Manohar Lal (@mlkhattar) June 21, 2022 यह चीज डाइट में करती है शामिल- दादी ने जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए अपने लाइफस्टाइल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह हर रोज सुबह 4 बजे उठकर 5 से 6 किलोमीटर तक दौड़ लगाती हैं। हर दिन गांव के देसी खाने के साथ वह 250 ग्राम घी खाती हैं। उन्होंने बताया कि दूध, दही और घी उनके सबसे पसंदीदा है और वह नियमित तौर पर इनका सेवन करती हैं।

