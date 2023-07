World Cup Qualifiers 2023 Live Score: स्कॉटलैंड का तीसरा विकेट गिरा, यूएई की बेहतर शुरुआत

ICC World Cup Qualifiers Live Score विश्व कप क्वालीफायर के 28वां मैच में स्कॉटलैंड और नीदरलैंड की टीम आपस में भिड़ने जा रही है। नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ यूएई और अमेरिका के बीच हरारे में मैच खेला जा रहा है। यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। ICC World Cup Qualifiers Live Score UAE vs US America and Netherlands vs Scotland भारत की मेजबानी में विश्व कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से होना है, जिसके लिए 9 टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है। इस वक्त एक स्थान के लिए 4 टीमों के बीच जंग जारी है।

आज यानी 6 जुलाई को को विश्व कप क्वालीफायर के 28वां मैच में स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के बीच जिम्बाब्वे के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो में खेला जा रहा है। नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। स्कॉटलैंड की टीम के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप से बाहर किया।

इसके बाद टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर काबिज टीम जिम्बाब्वे को हराकर उन्हें भी वर्ल्ड कप से बाहर किया। अब देखना होगा नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच कौन मैच जीतता है। क्योंकि स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप की रेस मेंम जिंदा रहने के लिए यह मैच जीतना होगा।

दूसरी तरफ ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब हरारे में यूएई का मुकाबला अमेरिका से है। यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि यह चारों टीमें विश्व कप की रेस से बाहर हो चुकी है।

स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड की प्लेइंग-11



स्कॉटलैंड- क्रिस्टोफर मैकब्राइड, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), ब्रैंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मुन्से, रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉमस मैकिन्टोश, माइकल लीस्क, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वॉट, सफयान शरीफ, क्रिस सोल

नीदरलैंड- विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ'डॉउड, वेस्ले बर्रेसी, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), बास डी लीडे, साकिब जुल्फिकार, लोगान वैन बीक, तेजा निदामानुरु, रयान क्लेन, आर्यन दत्त, क्लेटन फ्लॉयड

यूएई बनाम अमेरिका की प्लेइंग-11

यूएई- आसिफ खान, आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), वृत्या अरविंद (कप्तान), रमीज शहजाद, रोहन मुस्तफा, बासिल हमीद, अली नसीर, संचित शर्मा, कार्तिक मयप्पन, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद वसीम, एथन डिसूजा, अयान अफजल खान, जहूर खान

अमेरिका- स्टीवन टेलर, सुशांत मोदानी, मोनांक पटेल (विकेटकीपर/कप्तान), सैतेजा मुक्कमल्ला, गजानंद सिंह, अभिषेक पराडकर, निसर्ग पटेल, नोस्थुश केनजिगे, उस्मान रफीक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान, आरोन जोन्स, शायन जहांगीर, जसदीप सिंह, काइल फिलिप