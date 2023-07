Malkangiri: नक्सलियों ने भारी मात्रा में छिपा रखा था विस्फोटक, BSF ने किया जब्त; तलाशी अभियान तेज

बीएसएफ जवानों ने नक्सलियों के द्वारा छिपाया गया 20 इंप्रोवाइज्ड हैंड ग्रेनेड 108 जिलेटिन स्टिक 25 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर चार बंडल सेफ्टी फ्यूज 10 नक्सल सिंथेटिक बेल्ट 9 जोड़े स्टार और सीटी 2 नक्सली साहित्य एक हैंड प्रेशर मशीन जब्त किया है। गुप्त और विश्वसनीय सूचना के बाद बीएसएफ के जवानों ने मारिगेट्टा गांव निकटस्थ गोंफाकोंडा संरक्षित वनांचल में तलाशी अभियान शुरू करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त किया।

Malkangiri: नक्सलियों द्वारा छिपाया गया विस्फोटक जब्त।

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, संबलपुर: सोमवार के दिन, दक्षिण ओडिशा के मलकानगिरी जिला में तैनात बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली। बीएसएफ के जवानों ने नक्सलियों द्वारा छिपाया गया भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त किया। तलाशी अभियान तेज किया गया इसी के साथ ही इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक गुप्त और विश्वसनीय सूचना के बाद बीएसएफ के जवानों ने मलकानगिरी जिला के कालीमेला थाना अंतर्गत मारिगेट्टा गांव निकटस्थ गोंफाकोंडा संरक्षित वनांचल में तलाशी अभियान शुरु करते हुए एक स्थान से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त किया। बीएसएफ जवानों ने नक्सलियों के द्वारा छिपाया गया 20 इंप्रोवाइज्ड हैंड ग्रेनेड, 108 जिलेटिन स्टिक, 25 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, चार बंडल सेफ्टी फ्यूज, 10 नक्सल सिंथेटिक बेल्ट, 9 जोड़े स्टार और सीटी, 2 नक्सली साहित्य, एक हैंड प्रेशर मशीन जब्त किया है।

Edited By: Mohammad Sameer