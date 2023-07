Khordha: फ्रेंचाइजी मामले में महिला से 10 लाख की ठगी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार; साथी की तलाश जारी

Khordha मर्कत थाना नगर थाना पुलिस 10 लाख रुपए की ठगी के मामले में राजस्थान के जयपुर पहुंची जहां पुलिस ने जयपुर पुलिस टीम के सहयोग से छापेमारी कर आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट चालान के बाद वह जेल में बंद है। वहीं मामले में शामिल दूसरा आरोपी फरार चल रहा है। बता दें आरोपियों ने फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया था।

Cuttack: फ्रेंचाइजी मामले में महिला से 10 लाख की लूट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार; साथी की तलाश जारी

HighLights फ्रेंचाइजी के नाम पर महिला से 10 लाख रुपए की ठगी का आरोपी गिरफ्तार साल 2021 में भुवनेश्वर के होटल एम्पायर में हुई थी मुलाकात, दिए 10 लाख

संवाद सहयोगी, कटक। मर्कत थाना नगर थाना पुलिस 10 लाख रुपए की ठगी के मामले में जयपुर पहुंची। जहां पुलिस ने इस मामले में जगदीश पारीख नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी जगदीश को कोर्ट चालान करते हुए गुरुवार को जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, दीप्तिमयी मिश्र नामक एक महिला का सीडीए सेक्टर- 9 इलाके में एक कोचिंग सेंटर है। साल 2021 में राजस्थान में जयपुर के रोबोटिक स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक विज्ञापन दिया गया था। जिसमें उसकी फ्रेंचाइजी लेने के इच्छुक लोगों को संपर्क करने के लिए कहा गया था। इसमें मेल आईडी और फोन नंबर भी था। जिसके बाद फ्रेंचाइजी की इच्छुक दीप्तिमयी ने उन लोगों से संपर्क साधा और साल 2021 में ही भुवनेश्वर के होटल एम्पायर में दीप्तिमयी मिश्र ने जगदीश पारीख से मुलाकात की। इस मुलाकात में दीप्तिमयी ने आरोपी जगदीश को 10 लाख रुपए दिए। लेकिन रुपए लेने के बाद जगदीश फरार हो गया। उसने न तो दीप्तिमयी का फोन उठाया और न ही किसी और तरह से संपर्क साधा। ऐसे में पूरी तरह से निराश होने के बाद दीप्तिमयी ने पिछले मार्च में मर्कत नगर थाने में मामले को लेकर शिकायत दर्ज की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस राजस्थान पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से जयपुर में छापेमारी कर जगदीश पारीख को गिरफ्तार कर लाई। हालांकि मामले में शामिल उसका एक साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

