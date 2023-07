ओडिशा की राजधानी भुवनेश्‍वर में एक नाबालिग बच्‍चे को लापता हुए आठ दिन बीत दिए गए हैं लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मासूम के माता-पिता ने इस बारे में कॉल कर पुलिस से पूछा तो उनका मोबाइल नंबर ब्‍लॉक कर दिया गया। ऐसे में अब उन्‍हें मजबूरन थाने के सामने धरना पर बैठना पड़ा है।

थाने के सामने धरना पर बैठे योगेश के माता-पिता।

HighLights योगेश के माता-पिता पुलिस से इस बारे में कॉल कर पूछ रहे हैं, तो उनका मोबाइल नंबर ही ब्‍लॉक कर दिया गया। 16 वर्षीय योगेश बालाजी पिछले 6 जून से लापता है। मजबूरी में उसके माता-पिता को थाने के सामने धरना पर बैठना पड़ा।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर के मैत्रीविहार थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्चे के लापता हुए आठ दिन बीत जाने के बाद भी ना ही बच्चे के बारे में और ना ही अपहरणकर्ताओं के बारे में कोई सुराग मिला है। आखिरकार बच्चे के माता-पिता ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते थाना के सामने धरना दिया है। 8 दिन से बच्‍चे का नहीं मिल पाया है कोई सुराग जानकारी के मुताबिक, भुवनेश्वर मैत्रीविहार थाना क्षेत्र में रहने वाला 16 वर्षीय योगेश बालाजी पिछले 6 जून से लापता है। बच्चे के लापता होने के बाद उसके माता-पिता ने पहले खोजबीन की और फिर थाना में लिखित शिकायत की। हालांकि, घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद भी ना ही बच्चे का और ना ही अपहरणकर्ताओं के बारे में पुलिस कोई सुराग जुटा पायी है। लड़के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि इस संदर्भ में पुलिस से जब इस बारे में कॉल कर पूछा गया, तो उन्‍होंने मोबाइल नंबर ब्‍लॉक कर दिया। अपहरणकर्ताओं ने मेरे नंबर फोन पर संदेश भेजकर कहा था कि 3 लाख रुपये दो अपने बेटे को ले जाओ, किसी को इस संदर्भ में बताओगे तो अंजाम बुरा होगा। यह संदेश मैंने थाने में दिया था। पुलिस ने अब हमारे इस नंबर को ब्लाक कर दिया है। मेरा बेटा कैसा, किस हाल में हमें कुछ नहीं पता है। थाने में पूछने पर हमें जवाब मिला कि हम केवल इसी काम के लिए नहीं हैं। ऐसे में मजबूरन आज हमें धरना पर बैठना पड़ा है: योगेश के माता-पिता योगेश को ट्रेस करने में पुलिस को आ रही मुश्‍किलें योगेश के माता-पिता ने कहा है कि पुलिस हमारे बेटे का पता लगाने में हमारी मदद नहीं कर रही है। वहीं इस संदर्भ में मैत्रीविहार थाना से मिली जानकारी के मुताबिक जो मैसेज आया है, उसे लेकर स्पेशल स्क्वार्ड को दिया गया है। यह मैसेज मोबाइल से नहीं आया है। हम जांच कर रहे हैं। योगेश के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, जिससे उसे ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है। हमारी जांच जारी है।

