ओडिशा में बंदूक दिखाकर महिला से दुष्कर्म, घर में घुसे आरोपी 'मास्कमैन' की कुंडली खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर में एक नकाब पोशधारी द्वारा बुधवार देर रात को 26 साल की युवती के साथ बंदूक दिखाकर उसके घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। शिकायत मिलने के बाद दुष्कर्म की घटना को लेकर पुलिस जांच तेज कर दी गई है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच के दौरान मिले अहम सुरागों के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की है। अधिकारियों का दावा है कि मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पुलिस को सफलता मिली है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ सकता है।

आरोपित और पीड़िता के बीच पहले से कोई परिचय नहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच टीम पीड़िता के बयान, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों तथा तकनीकी जानकारियों का मिलान कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपित और पीड़िता के बीच पहले से कोई परिचय था या नहीं।

हालांकि पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि आरोपित उसके लिए पूरी तरह अपरिचित व्यक्ति था और उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। भुवनेश्वर के डीसीपी सरवण विवेक एम. ने बताया कि मामले की जांच कई स्तरों पर चल रही है।

पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। बुजुर्ग बहन के साथ रहती है पीड़िता जांच में सामने आया है कि पीड़िता राजधानी के एक पॉश इलाके में अपनी बुजुर्ग बहन के साथ रहती है। घटना के समय उसकी बहन घर पर मौजूद नहीं थी। इसी दौरान आरोपित के घर में घुसने और वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपित की गतिविधियों और उसके आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके।

वहीं, मकान की पहली मंजिल पर रहने वाले मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वारदात के संबंध में उन्हें बाद में पता चला। पुलिस मकान मालिक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना से जुड़े हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके।