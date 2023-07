आधार कार्ड की ताकत ने छह साल से बिछड़े बाप-बेटे को मिलाया, बिहार का लाल जा पहुंचा था ओडिशा, अब हुई घर वापसी

छह साल पहले नाबालिग लापता हो गया था। चूंकि वह दिव्‍यांग था बोल या सुन नहीं सकता था इसलिए उसे अपने नाम या घर के ठिकाने की भी कोई सुध नहीं थी। इस बीच केन्दुझर बाल कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने उसका आधार कार्ड बनवाना चाहा सच्‍चाई सामने आ गई और फिर उसे बिहार में उसके परिवार संग मिलवाया गया।

बेटे को गोद में उठाकर खुशी से झूमते उसके पिता।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बिछड़े पिता-पुत्र के मिलन का माध्यम आधार कार्ड बना है। आधार कार्ड के चलते एक दिव्यांग बेटे को छह साल बाद उसका परिवार वापस मिल गया। इतने लंबे समय बाद अपने बेटे को देखते ही पिता ने उसे गोद में उठा लिया, तो वहीं बेटे के चेहरे पर भी खुशी देखते ही बनती थी। साल 2017 से लापता है नाबालिग जानकारी के मुताबिक, 2 जून 2017 को केन्दुझर बाजार में एक 12 वर्ष का दिव्यांग (मूक, बधिर) नाबालिग रोते हुए घूम रहा था। इसकी सूचना जब केन्दुझर बाल कल्याण समिति को मिली, तो समिति के कार्यकर्ता उसे अपने साथ ले गए। मूक-बधिर होने के कारण नाबालिग अपनी पहचान नहीं बता सका। ऐसे में नाबालिग को तेलकोई स्थित विकलांगता पुनर्वास संस्थान में भेज दिया गया। आधार कार्ड के लिए उंगलियों के निशान लेने पर सामने आई सच्‍चाई कुछ दिन पहले उसका आधार कार्ड बनाने के लिए उसकी उंगलियों के निशान लेने पर पता चला कि उसके पास पहले से आधार कार्ड है। आधार कार्ड से ही दिव्यांग नाबालिग का घर बिहार राज्य के दरभंगा जिले के शहापुर गांव में होने की बात पता चली। उसकी पहचान रामकिशोर यादव के पुत्र मिंटू कुमार के रूप में की गई। बेटे को गोद में उठाकर खुशी से झूम उठे पिता इसके बाद प्रशासन की ओर से रामकिशोर यादव से संपर्क किया गया। रामकिशोर यादव को जब अपने बिछड़े हुए बेटे के बारे में पता चला, तो उनके घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। सूचना मिलते ही वह बुधवार को केंदुझर पहुंचे और वह अपने खोए हुए बेटे को पाकर खुशी से उसे गोद में उठा लिए। पिता-पुत्र के पुनर्मिलन के बाद दोनों अपने गांव लौट गए।

Edited By: Arijita Sen