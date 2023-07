Odisha: हीराकुड बांध के खोले गए पांच गेट, महानदी में छोड़ा गया पानी; तटीय जिलों को किया गया अलर्ट

Hirakud Dam विश्व प्रसिद्ध हीराकुद बांध के जलभंडार से महानदी में पानी छोड़ा गया। बांध के जलभंडार का जलस्तर करीब 615 फुट तक पहुंच चुका था। इस अवसर पर बांध के मुख्य अभियंता इंजीनियर साहू और राजस्व आयुक्त ने विभिन्न जिलों के जिलाधीशों और लोगों को इस बारे में सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इससे कोई खतरा नहीं है।

Odisha: रुक-रुक हो रही बारिश से बढ़ा हीराकुद बांध का जलस्तर, पांच गेट खोलकर महानदी में छोड़ा गया पानी

