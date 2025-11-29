पानी को लेकर 8 गांवों में खूनी संघर्ष, पुलिस की मौजूदगी में रणक्षेत्र बना सांडरा पंचायत

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी जिला सत्यबादी ब्लॉक के सांडरा पंचायत में पेयजल आपूर्ति को लेकर 8 गांव के लोग दो गुटों में बंट गए और एक-दूसरे पर हमला कर दिया। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार, 2019 में बसुधा योजना के तहत बड़ा भीमदासपुर गांव के पास एक लाख लीटर क्षमता वाला पानी टैंक बनाया गया था। वर्तमान में बड़ा भीमदासपुर, सामंतरापुर, जयरामपुर और मझिकेरा गांव के लोग इसी टैंक से पानी लेते हैं।

यह टैंक सिर्फ इन 4 गांवों की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया था।लेकिन बड़ा भीमदासपुर के लोगों का आरोप है कि नुआसाही, सांडरा, बालिहुड़ा और सानभीमदासपुर के लोग इस पानी टैंक से जबरन पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं।

पुरी जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज इस मामले में बड़ा भीमदासपुर, सामंतरापुर, जयरामपुर और मझिकेरा गांव के वासियों की ओर से राज्य उच्च न्यायालय में एक मामला (डब्ल्यूपीसी 7486/2025) दायर किया गया है। इसके अलावा पुरी जिलाधिकारी कार्यालय में भी 14/2025 के तहत दो शिकायतें दर्ज की गई हैं।

साक्षीगोपाल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं परिमल विभाग के कनिष्ठ अभियंता तथा सत्यबादी पुलिस शुक्रवार को जेसीबी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। नई पाइपलाइन जोड़ने के लिए खुदाई शुरू करते ही बड़ा भीमदासपुर के निवासियों ने इसका विरोध किया। पत्थर और डंडों से हमला जानकारी मिलते ही नुआसाही, सांडरा, बालिहुड़ा और सानभीमदासपुर के लोग दोपहर करीब एक बजे पानी टैंक के पास एकत्रित हो गए। इतने लोगों को देखकर बड़ा भीमदासपुर, सामंतरापुर, जयरामपुर और मझिकेरा के लोग भी वहां पहुंच गए।

पहले बहस हुई और फिर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर और डंडों से हमला कर दिया।करीब दो घंटे तक पुलिस की मौजूदगी में पूरा क्षेत्र रणक्षेत्र में बदल गया। हमले में बड़ा भीमदासपुर के प्रह्लाद प्रधान (53), विश्वनाथ बराल (55), वार्ड सदस्य रीना सेठी (42) और बादल स्वाईं (23) घायल हुए। सभी को साक्षीगोपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया।