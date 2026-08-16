अब विनयतोष मिश्र के हाथों में ओडिशा पुलिस की कमान, महिला सुरक्षा और नशामुक्ति होगी पहली प्राथमिकता

संवाद सहयोगी, कटक। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विनयतोष मिश्र ने रविवार को ओडिशा के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का पदभार संभाल लिया। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी मिश्र ने कटक स्थित पुलिस मुख्यालय में निवर्तमान डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया से औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया।

राज्य सरकार की ओर से नियमित डीजीपी के नाम की घोषणा होने तक वह कार्यकारी डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्तमान में वह क्राइम ब्रांच के डीजी के पद पर भी कार्यरत हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद विनयतोष मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए वह सरकार के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकाल के दौरान प्राथमिकता के साथ जनता के लिए काम किया जाएगा।

ओडिशा पुलिस चार प्रमुख बिंदुओं पर विशेष रूप से काम कर रही है। इनमें महिला सुरक्षा, नशामुक्त ओडिशा, संगठित अपराध पर रोक और साइबर अपराध पर नियंत्रण प्रमुख हैं। कार्यकारी डीजीपी ने कहा कि महिला सुरक्षा ओडिशा पुलिस की पहली प्राथमिकता है। नशे के खिलाफ अभियान को और मजबूत किया जाएगा तथा संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। साइबर अपराध की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए पुलिस ने कई योजनाएं शुरू की हैं और इनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ओडिशा अब नक्सल गतिविधियों से काफी हद तक मुक्त हो चुका है। जहां कहीं भी नक्सली मौजूद हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाना पुलिस का लक्ष्य है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में रथयात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। आगामी सभी पर्वों के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान भी जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर पुलिस लोगों तक पहुंचेगी, राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करेगी।