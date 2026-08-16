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अब विनयतोष मिश्र के हाथों में ओडिशा पुलिस की कमान, महिला सुरक्षा और नशामुक्ति होगी पहली प्राथमिकता

By Akshay Kumar PradhanEdited By: Rajat Mourya
Updated: Sun, 16 Aug 2026 06:57 PM (IST)

विनयतोष मिश्र ने ओडिशा के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाला, जहां उन्होंने महिला सुरक्षा, नशामुक्ति और साइबर अपराध पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

अब विनयतोष मिश्र के हाथों में ओडिशा पुलिस की कमान

अब विनयतोष मिश्र के हाथों में ओडिशा पुलिस की कमान

HighLights

  1. विनयतोष मिश्र ने ओडिशा के कार्यकारी डीजीपी का पदभार संभाला।

  2. महिला सुरक्षा, नशामुक्ति, साइबर अपराध पर विशेष ध्यान रहेगा।

  3. जनता के लिए काम करना प्राथमिकता, नक्सल मुक्त ओडिशा लक्ष्य।

संवाद सहयोगी, कटक। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विनयतोष मिश्र ने रविवार को ओडिशा के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का पदभार संभाल लिया। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी मिश्र ने कटक स्थित पुलिस मुख्यालय में निवर्तमान डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया से औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया।

राज्य सरकार की ओर से नियमित डीजीपी के नाम की घोषणा होने तक वह कार्यकारी डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्तमान में वह क्राइम ब्रांच के डीजी के पद पर भी कार्यरत हैं।

पदभार ग्रहण करने के बाद विनयतोष मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए वह सरकार के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकाल के दौरान प्राथमिकता के साथ जनता के लिए काम किया जाएगा।

ओडिशा पुलिस चार प्रमुख बिंदुओं पर विशेष रूप से काम कर रही है। इनमें महिला सुरक्षा, नशामुक्त ओडिशा, संगठित अपराध पर रोक और साइबर अपराध पर नियंत्रण प्रमुख हैं।

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कार्यकारी डीजीपी ने कहा कि महिला सुरक्षा ओडिशा पुलिस की पहली प्राथमिकता है। नशे के खिलाफ अभियान को और मजबूत किया जाएगा तथा संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। साइबर अपराध की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए पुलिस ने कई योजनाएं शुरू की हैं और इनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ओडिशा अब नक्सल गतिविधियों से काफी हद तक मुक्त हो चुका है। जहां कहीं भी नक्सली मौजूद हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाना पुलिस का लक्ष्य है।

त्योहारों के सीजन को देखते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में रथयात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। आगामी सभी पर्वों के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान भी जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर पुलिस लोगों तक पहुंचेगी, राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करेगी।

पदभार ग्रहण समारोह में सबसे पहले पुलिस परेड से उन्हें सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों से मुलाकात की।

उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। इधर, ओडिशा के नए नियमित डीजीपी की नियुक्ति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित है।