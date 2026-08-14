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ओडिशा पुलिस को मिला नया कार्यवाहक डीजीपी, विनयतोष मिश्रा संभालेंगे अतिरिक्त जिम्मेदारी

By Sheshnath Rai Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 14 Aug 2026 07:58 PM (IST)

ओडिशा पुलिस प्रशासन में बड़े बदलाव के तहत विनयतोष मिश्रा को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

ओडिशा पुलिस को मिला नया कार्यवाहक डीजीपी, विनयतोष मिश्रा संभालेंगे अतिरिक्त जिम्मेदारी

ओडिशा पुलिस को मिला नया कार्यवाहक डीजीपी, विनयतोष मिश्रा संभालेंगे अतिरिक्त जिम्मेदारी

HighLights

  1. विनयतोष मिश्रा को ओडिशा के कार्यवाहक डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार।

  2. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्रस्ताव को दी अपनी मंजूरी।

  3. मौजूदा डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया की सेवानिवृत्ति से पहले फैसला।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा पुलिस प्रशासन में बड़े बदलाव के तहत अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) के महानिदेशक विनयतोष मिश्रा को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राज्य में पुलिस नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है।

वर्ष 1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विनयतोष मिश्रा वर्तमान में क्राइम ब्रांच के डीजी के पद पर कार्यरत हैं। अब वे डीजीपी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निभाएंगे। यह फैसला मौजूदा डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया के 16 अगस्त को सेवानिवृत्त होने से पहले लिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को खुड़ानिया ने भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की थी। इसके बाद सरकार ने पुलिस प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से विनयतोष मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्णय लिया।

राज्य पुलिस बल के प्रमुख के रूप में डीजीपी की भूमिका कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी तथा पुलिस तंत्र के संचालन में बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में क्राइम ब्रांच में लंबे अनुभव रखने वाले विनयतोष मिश्रा के सामने नई जिम्मेदारियों के साथ कई चुनौतियां भी होंगी।

हालांकि, राज्य सरकार ने अभी नियमित डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि स्थायी डीजीपी की नियुक्ति तक विनयतोष मिश्रा कार्यवाहक के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। इस संबंध में सरकार के अगले फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।