विजय कुमार मिश्र बने ईस्ट कोस्ट रेलवे के नए AGM, IIT धनबाद और सिंगापुर से की है पढ़ाई

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर स्थित पूर्व तट रेलवे (ईस्ट कोस्ट रेलवे) में भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) के 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी विजय कुमार मिश्र ने अतिरिक्त महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

रेल वित्तीय प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, ट्रेन संचालन और प्रशासन के क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक के विविध अनुभव के साथ विजय कुमार मिश्र भारतीय रेल के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं।

वर्तमान में वह पूर्व तट रेलवे के प्रधान वित्तीय सलाहकार के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस पद पर वह लेखा, वित्त, बजट प्रबंधन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा (इंटरनल ऑडिट) से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का नेतृत्व कर रहे हैं।