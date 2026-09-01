विजय कुमार मिश्र बने ईस्ट कोस्ट रेलवे के नए AGM, IIT धनबाद और सिंगापुर से की है पढ़ाई
विजय कुमार मिश्र ने भुवनेश्वर स्थित पूर्व तट रेलवे में अतिरिक्त महाप्रबंधक का कार्यभार संभाला है।
HighLights
विजय कुमार मिश्र पूर्व तट रेलवे के अतिरिक्त महाप्रबंधक बने।
वे 1991 बैच के वरिष्ठ भारतीय रेलवे लेखा सेवा अधिकारी हैं।
रेल वित्तीय प्रबंधन में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर स्थित पूर्व तट रेलवे (ईस्ट कोस्ट रेलवे) में भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) के 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी विजय कुमार मिश्र ने अतिरिक्त महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।
रेल वित्तीय प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, ट्रेन संचालन और प्रशासन के क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक के विविध अनुभव के साथ विजय कुमार मिश्र भारतीय रेल के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं।
वर्तमान में वह पूर्व तट रेलवे के प्रधान वित्तीय सलाहकार के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस पद पर वह लेखा, वित्त, बजट प्रबंधन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा (इंटरनल ऑडिट) से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का नेतृत्व कर रहे हैं।
पूर्व तट रेलवे भारतीय रेलवे के सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाले जोनों में से एक है। इससे पहले मिश्र उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे के तिनसुकिया मंडल में मंडल रेल प्रबंधक के पद पर कार्य कर चुके हैं।
भारतीय रेलवे के सबसे चुनौतीपूर्ण मंडलों में से एक माने जाने वाले तिनसुकिया मंडल में उन्होंने प्रशासनिक और परिचालन संबंधी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया था।
प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के दौरान उन्होंने आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड की कुआलालंपुर (मलेशिया) परियोजना में परियोजना वित्त प्रमुख के रूप में कार्य किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी रेल परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में नेतृत्व प्रदान किया।
शैक्षणिक योग्यता के लिहाज से श्री मिश्र ने आईआईटी (आईएसएम), धनबाद से एप्लाइड जियोलॉजी में स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) डिग्री प्राप्त की है।
इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी की उपाधि हासिल की है।
इसके साथ ही उन्होंने लंदन और पेरिस स्थित यूरोपियन स्कूल ऑफ बिजनेस से वित्तीय प्रबंधन तथा चीन के बीजिंग जियाओतोंग विश्वविद्यालय से हेवी हॉल रेलवे प्रौद्योगिकी पर उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है।
रेल वित्त, रेलवे प्रशासन, प्रमुख रेल परियोजनाओं और संचालन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव से पूर्व तट रेलवे की कार्यकुशलता, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
यह भी पढ़ें- लड़के करते हैं शृंगार, महिलाओं की है मनाही! दिलचस्प है ओडिशा के 'गोटीपुआ' नृत्य और देवदासी प्रथा का कनेक्शन