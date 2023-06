Odisha: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'अपने बचपन के स्कूल' का किया दौरा, बोले- ताजा हो गईं यादें

भुवनेश्वर, ऑनलाइन डेस्क। ओड़िशा के तालेचर स्थित हांडी धुआं की प्राइमरी स्कूल में 24 जून को बच्चों के बीच खुद देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने न सिर्फ बच्चों के साथ काफी देर तक बात की, बल्कि बचपन में स्कूल के दिन की छोटी-छोटी घटनाओं को यादकर बच्चों को खूब हंसाया।

इस मौके पर उन्होंने कहा,

Memories to cherish forever!



Always a special feeling coming back to your old school. The Handidhua Primary School in Talcher is where I spent my early childhood. Life was so much easy and like a dream those days!#Nostalgia #SchoolDaysBestDays pic.twitter.com/32tfiXwLvT