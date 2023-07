ओडिशा के कई ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे जान-माल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इस पर लगाम कसने के लिए मौजूदा गजसाथी कार्यक्रम के तहत अब हाथियों को रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे ताकि वन विभाग को हाथी की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिल सके। पहले चरण में तीन हाथियों को रेडियो कॉलर लगाया जाएगा।

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से ओडिशा वन विभाग हाथियों के गले में रेडियो कॉलर लगाने जा रहा है। वन विभाग ने हाल ही में बेंगलुरु की एक कंपनी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। यह कंपनी हाथी के गले में रेडियो कॉलर लगाएगी, जिससे वन विभाग को हाथी की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। पहले तीन हाथियों को लगाए जाएंगे कॉलर पहले चरण में तीन हाथियों को रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। बाद में इनकी संख्‍या बढ़ाई जाएगी। जबकि तीन नए उपकरण - रेडियो कॉलरिंग, सोलर फेंसिंग और हाई मास्ट लाइट के इंस्‍टॉलेशन को मौजूदा 'गजसाथी' कार्यक्रम में जोड़ा गया है। वन विभाग 'गजसाथी' कार्यक्रम को 2000 गांवों तक विस्तारित करने पर विचार कर रहा है। रेडियो कॉलर लगे हाथी हाथियों की एक्टिविटीज को ट्रैक करने के कई उपाय सौर ऊर्जा बाड़ (सोलर फेन्स ) लगाने के कार्यक्रम के तहत अनुगुल जिले के बंतला क्षेत्र के 43 गांवों में सौर ऊर्जा बाड़ लगाने की सुविधा होने जा रही है। इसके अलावा, हाथियों द्वारा अकसर आने-जाने वाले क्षेत्रों में एक 'प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली' स्थापित की जाएगी। 'प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली' के बारे में बताते हुए पीसीसीएफ (वन्यजीव) सुशील कुमार पोपली ने कहा कि यह प्रणाली जीएसएम सिम आधारित है। जब हमारे ट्रैकर्स को पता चलता है कि कोई हाथी गांव के करीब आ गया है, तो वे दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे, जिसके बाद अलार्म बज जाएगा और उस स्थान पर लाल बत्ती जल जाएगी, जिससे ग्रामीणों को चेतावनी मिल जायेगी और वे अपने जान-माल को सुरक्षित करने के उचित उपाय कर सकेंगे। राज्‍य में गजराज मचा रहे हैं उत्‍पात अगर आंकड़े की बात करें, तो ओडिशा में इस साल अप्रैल से जून के बीच हाथियों ने 57 लोगों को कुचलकर मार डाला है। यह आंकड़ा पिछले साल हुई मौतों की संख्‍या की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे में वक्‍त रहते सावधानी बरतने की आवश्‍यकता है ताकि आगे आने वाले समय में और अधिक नुकसान न हो और न ही किसी व्‍यक्ति की जान जाए।

