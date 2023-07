ओडिशा में बारिश इन दिनों खूब कहर बरपा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के जयपाटना पुलिस सीमा अंतर्गत अलाभाटा गांव के पास दुर्का डांगारी टीले पर लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन की घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले कोरापुट जिले में बारिश के चलते लकड़ी का एक पुल बह गया इसके बाद चार गांव पहुंच से बाहर हो गए।

कालाहांडी, संतोष कुमार पांडेय। ओडिशा के कालाहांडी जिले के जयपाटना पुलिस सीमा अंतर्गत अलाभाटा गांव के पास दुर्का डांगारी टीले पर लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन की घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय मुकुंद परभोई और 30 वर्षीय राजकुमारी नायक के रूप में की गई, दोनों अलाभाटा गांव के रहने वाले थे। टीले पर पत्‍थर तोड़कर होता था दोनों का गुजारा एक सूत्र के मुताबिक, मुकुंद और राजकुमारी टीले पर पत्थर तोड़कर अपना गुजारा करते थे। दोनों इसी सिलसिले में दुर्का डंगारी गए थे। जब वे वापस घर लौटने वाले थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश से बचने के लिए उन्होंने टीले के नीचे आश्रय लिया था। इसी बीच हुए भूस्खलन से एक बड़ा पत्थर उन दोनों पर गिरा और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गांववालों ने दोनों के शवों को किया बरामद सूचना मिलने पर जयपटना से अग्निशमन कर्मियों की एक टीम मौके पर पहुंची। हालांकि, कुछ स्थानीय लोगों ने पहले ही दोनों शवों को बरामद कर लिया था। मुकुंद और राजकुमारी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। जयपाटना पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरापुट में बह गया लकड़ी का पुल गौरतलब है कि हाल ही में कोरापुट जिले में संचार के एकमात्र माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक लकड़ी का पुल भारी बारिश के कारण बह गया और इसके बाद चार गांव पहुंच से बाहर हो गए। यह पुल दशमंथपुर ब्लॉक के अंतर्गत गर्लिगुमा ग्राम पंचायत को कोरापुट जिले की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पोदा नदी पर बनाया गया था। सूत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संचार का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण ग्रामीण अपने घरों में फंसे हुए हैं।

