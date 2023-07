Sambalpur: स्टोन क्रशर में दंतैल हाथी ने मचाया तांडव, परिवार सहित भागने पर मजबूर हुए मजदूर

संबलपुर जिले के विभिन्न इलाकों में इनदिनों जंगली हाथियों का उपद्रव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिले के रेढ़ाखोल जुजुमुरा और नाकटीदेऊल ब्लॉक में ग्रामीण ऐसे उपद्रवी हाथियों से परेशान हो रहे हैं। हाथियों के हमले में जानमाल का नुकसान भी हो रहा है बावजूद इसके वन-विभाग ऐसे उपद्रवी हाथियों पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहा है।

स्टोन क्रशर में दंतैल हाथी ने मचाया तांडव, परिवार सहित भागने पर मजबूर हुए मजदूर

HighLights दंतैल हाथी ने संबलपुर जिले के जुजुमुरा ब्लॉक अंतर्गत झांकरपाली स्थित एक स्टोन क्रशर में घुसकर खूब उपद्रव किया। हाथी ने मजदूरों के मकान का अस्बेस्टस तोड़ने समेत रसोई के सारे सामानों को तितरबितर कर दिया। सौभाग्यवश हाथी के बारे में साथियों से पहले ही सूचना मिल जाने से मकान में रहने वाले मजदूर अपने परिवार के साथ पिछले दरवाजे से भागकर जान बचाने में सफल हुए।

संवाद सूत्र, संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर जिले के विभिन्न इलाकों में इनदिनों जंगली हाथियों का उपद्रव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिले के रेढ़ाखोल, जुजुमुरा और नाकटीदेऊल ब्लॉक में ग्रामीण ऐसे उपद्रवी हाथियों से परेशान हो रहे हैं। हाथियों के हमले में जानमाल का नुकसान भी हो रहा है, बावजूद इसके वन-विभाग ऐसे उपद्रवी हाथियों पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहा है। खदेड़े जाने तक मचाया तांडव मंगलवार- बुधवार की रात भी ऐसा ही हुआ। पास के जंगल से निकले एक दंतैल हाथी ने संबलपुर जिले के जुजुमुरा ब्लॉक अंतर्गत झांकरपाली स्थित एक स्टोन क्रशर में घुसकर खूब उपद्रव किया और वन-विभाग के कर्मचारियों के पहुंचने और खदेड़े जाने के बाद वापस जंगल की ओर भाग गया। सदर रेंजर हरिशंकर नायक ने इस दंतैल हाथी के उपद्रव की पुष्टि करते हुए बताया है कि वन-विभाग के कर्मचारी इस दंतैल हाथी को जंगल में वापस खदेड़ने के बाद उसकी गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। क्या है पूरा मामला प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दंतैल हाथी मंगलवार की आधी रात के बाद झांकरपाली स्थित स्टोन क्रशर में घुसा। उसे देखते ही आवारा कुत्ते भौंकने लगे, तब क्रशर परिसर में रहने वाले मजदूरों की नींद खुली और उन्होंने दंतैल हाथी को देखने के बाद अपने सभी साथियों को सूचित कर दिया। क्रशर के मजदूरों ने दंतैल हाथी को खदेड़ने के लिए शोर भी मचाया, लेकिन हाथी पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। उसने मजदूरों के मकान का अस्बेस्टस तोड़ने समेत रसोई के सारे सामानों को तितरबितर कर दिया। भागकर बचाई जान सौभाग्यवश हाथी के बारे में साथियों से पहले ही सूचना मिल जाने से मकान में रहने वाले मजदूर अपने परिवार के साथ पिछले दरवाजे से भागकर जान बचाने में सफल हुए।

