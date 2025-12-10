खुर्दा रोड डिवीजन में आधुनिकीकरण कार्य को लेकर दिसंबर में कई ट्रेनें रद, अनेक शॉर्ट टर्मिनेट
खुर्दा रोड डिवीजन में सुरक्षा संबंधी आधुनिकीकरण कार्यों के कारण दिसंबर 2025 में कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। खुर्दा रोड डिवीजन में सुरक्षा-संबंधी आधुनिकीकरण कार्यों के मद्देनजर ट्रेनों की सेवाओं के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है।ये कदम महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उन्नयन को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक है, जिससे विश्वसनीयता और यात्रियों की सुरक्षा में सुधार होगा।
इसके अनुरूप, दिसंबर 2025 के दौरान कुछ ट्रेनों को रद् किया जाएगा तथा कुछ को निर्धारित स्टेशनों पर शॉर्ट-टर्मिनेट/शॉर्ट-ओरिजिनेट किया जाएगा।
ट्रेनों की रद्दीकरण सूची
- 68419 भुवनेश्वर–पालासा मेमू 9, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29 और 30 दिसंबर 2025 को रद्द रहेगी।68420
- पालासा–भुवनेश्वर मेमू — 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 और 31 दिसंबर 2025 को रद्द रहेगी।
- इस तरह 18021 खड़गपुर–खुर्दा रोड एक्सप्रेस, 18022 खुर्दा रोड–खड़गपुर एक्सप्रेस, 68424 कटक–भद्रक मेमू, 68423 भद्रक–कटक मेमू ट्रेन 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 और 30 दिसंबर 2025 को रद्द रहेंगी
शॉर्ट-टर्मिनेशन / शॉर्ट-ओरिजिनेशन
- 58532 विशाखापट्टनम–बरहमपुर पैसेंजर 9, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29 और 30 दिसंबर को पालासा में शॉर्ट-टर्मिनेट होगी।
- 58531 बरहमपुर–विशाखापट्टनम पैसेंजर — 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 और 31 दिसंबर को पालासा से शॉर्ट-ओरिजिनेट होगी।
- 68445 कटक–पालासा मेमू — 9, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29 और 30 दिसंबर को सोम्पेटा में शॉर्ट-टर्मिनेट होगी।
- 68446 पालासा–कटक मेमू — 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 और 31 दिसंबर को सोम्पेटा से शॉर्ट-ओरिजिनेट होगी।
- 68411/68412 भुवनेश्वर–बरहमपुर–भुवनेश्वर मेमू — 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 और 31 दिसंबर को बलुगांव में शॉर्ट-टर्मिनेट और शॉर्ट-ओरिजिनेट होगी।
ईस्ट कोस्ट रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने सफर से पहले आधिकारिक रेलवे पूछताछ प्रणाली, वेबसाइटों या हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी ट्रेनों की स्थिति अवश्य जांच लें।
ईस्ट कोस्ट रेलवे यात्रियों के सहयोग की अपेक्षा करती है, क्योंकि ये अस्थायी बदलाव दीर्घकालिक लाभ—जैसे बेहतर सुरक्षा और समय पालन—के लिए आवश्यक है।ईस्ट कोस्ट रेलवे अपनी अवसंरचना को उन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यात्रियों को अधिक सुरक्षित, तेज़ और विश्वसनीय रेल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।