ओ तेरी! ओडिशा में एक सांप की वजह से अचानक रुकी ट्रेन, डेढ़ घंटे देरी से किया रवाना, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

ओ तेरी! ओडिशा में एक सांप की वजह से अचानक रुकी ट्रेन, डेढ़ घंटे देरी से किया रवाना

संवाद सूत्र, संबलपुर: अकसर ऐसी कई अजब-गजब घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं, जिनके बारे में जानकर हमको चौंका देती हैं। इसी कड़ी में एक मामला ओड़िशा से सामने आया है, जहां लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक सांप की वजह से एक ट्रेन डेढ़ घंटे लेट हो गई। मामला विशाखापट्टनम से किरंदुल की ओर जाने वाली ट्रेन का है। दरअसल, यहां इलेक्ट्रिक इंजिन वाली इस ट्रेन के पैंटोग्राफ में एक मरे सांप के लिपटे होने से ट्रेन चलते-चलते अचानक रुक गई और ट्रेन के रुकने की वजह जानने की कोशिश करने पर इसका पता चला। क्या है पूरा मामला घटना कोरापुट में पाबिला स्टेशन के निकट हुई। रविवार के पूर्वान्ह जब विशाखापट्टनम से किरंदुल जाने वाली ट्रेन कोरापुट स्टेशन से बीस किमी दूर पाबिला स्टेशन के पास पहुंची तभी ट्रेन अचानक से रुक गई। टेक्निकल टीम ने जब ट्रेन के रुकने के कारण जानने की कोशिश की तब उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ट्रेन के ऊपर लगे पैंटोग्राफ़ में एक सांप लिपटा था, जो करंट लगने से मर चुका था। इसलिए रुक गई ट्रेन पैंटोग्राफ से ट्रेन के इलेक्ट्रिक इंजन तक बिजली नहीं पहुंचने से ट्रेन रुक गई थी। इसका पता चलने के बाद टेक्निकल टीम ने पैंटोग्राफ में लिपटे सांप के मरे शरीर को हटाया और पैंटोग्राफ की मरम्मत की, तब जाकर ट्रेन डेढ़ घंटे विलंब से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई।

Edited By: Yashodhan Sharma