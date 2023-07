भुवनेश्वर में स्थित मौसी मां मंदिर के नाम से प्रसिद्ध श्री रामेश्वर मंदिर के शिखर पर शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर के शीर्ष पर मौजूद कलश पर वज्रपात होने से मंदिर परिसर एवं आसपास इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मंदिर के ऊपर ठनका गिरने की खबर मिलने के बाद एएसआई के अधिकारी वहां पहुंचे।

Odisha News: भुवनेश्वर के श्री रामेश्वर मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, टुकड़ों में बिखर गया कलश; लोगों में दहशत

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। भुवनेश्वर में स्थित मौसी मां मंदिर के नाम से प्रसिद्ध श्री रामेश्वर मंदिर के शिखर पर शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर के शीर्ष पर मौजूद कलश पर वज्रपात होने से मंदिर परिसर एवं आसपास इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने बताया कि मंदिर के शिखर पर मौजूद कलश के ठीक ऊपर ठनका गिरा, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अंधकार छा गया। मंदिर के ऊपर मौजूद कलश टूटकर टुकड़ों में नीचे गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब सवा दस से साढ़े दस बजे के बीच भारी बारिश के बीच अचानक मंदिर के कलश के ऊपर ठनका गिरा। इस दौरान श्री रामेश्वर मंदिर के अंदर कुछ भक्त पूजा कर रहे थे। वज्रपात के दौरान बिजली की कड़कड़ाहट इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्र में जो जहां था वो वहीं सहम गया। मंदिर के ऊपर ठनका गिरने की खबर मिलने के बाद एएसआई के अधिकारी वहां पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल वर्षा हो रही है। वर्षा बंद होने के बाद मंदिर के क्षतिग्रस्त हिस्से को फिर से ठीक किया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस समय वज्रपात हुआ, उस समय यहां पूरा अंधकार हो गया था। लोग इसे अनहोनी से जोड़ कर भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि य इस तरह की पहली घटना है।

