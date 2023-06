Odisha Weather: ओडिशा में अगले दो दिनों तक बारिश की नहीं संभावना, उमस बढ़ाएगी परेशानी, जानें कब मिलेगी राहत

Odisha Weather ओडिशा में अगले दो दिनों तक बारिश होने की कोई उम्‍मीद नहीं है बल्कि इस दौरान मौसम शुष्‍क बना रहेगा। 2 जुलाई से फिर से प्रदेश में वर्षा शुरू होने की जानकारी स्थानीय मौसम विभाग ने दी है। हालांकि इस दौरान तेज धूप नहीं होगी मगर उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। इस दरमियान कई जिलों में हल्‍की बारिश हो भी सकती है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। Odisha Weather: राज्य में वर्तमान समय में मौसम शुष्क है। हल्की धूप के साथ उमस जारी है। अगले दो दिनों तक राज्य में यह स्थिति जारी रहेगी। 2 जुलाई से फिर से प्रदेश में वर्षा शुरू होने की जानकारी स्थानीय मौसम विभाग ने दी है। अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना कम मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक वर्षा होने की संभावना कम है। हालांकि, इस दौरान तेज धूप नहीं होगी, मगर उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खुर्दा, पुरी, गंजाम, गजपति, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ और कंधमाल जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 3 जुलाई को पड़ सकती हैं फुहारें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, मयूरभंज, केंदुझर, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ और कंधमाल जिलों में 3 जुलाई को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि भुवनेश्वर एवं आस-पास क्षेत्र के आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ एक जगहों पर गरज के साथ वर्षा होने की सम्भावना है। दिन का सर्वाधिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वनिम्न तापमान 28 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। भुवनेश्वर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 4 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। तीन दिन के बाद उत्तर-पश्चिम बंगोपसागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और इसके प्रभाव से 3 जुलाई से प्रदेश में वर्षा शुरू हो जाएगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, संभावित कम दबाव के प्रभाव से तटीय ओडिशा में अधिक बारिश होगी। दक्षिण ओडिशा में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में 2 से 3 दिन तक वर्षा का प्रभाव रहेगा। अब तक राज्य के 9 जिलों में वर्षा सामान्य या फिर उससे अधिक हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले 25 जून को बने कम दबाव के प्रभाव से राज्य में दो से तीन दिन तक बारिश हुई थी।

