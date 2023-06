गुंडिचा मंदिर से प्रभु जगन्‍नाथ अपने भाई-बहन के साथ धाम लौटने वाले हैं और उन्‍हीं के भव्‍य स्‍वागत के लिए पुरी के श्रीमंदिर के सिंह द्वार में चांदी की परत लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। इसी नए सिंह द्वार से मां लक्ष्‍मी भगवान का भव्य स्वागत करेंगी। पुराने गेट को हटाकर सागौन की लकड़ी से नया दरवाजा बनाया गया है।

श्रीमंदिर के सिंह द्वार में चांदी की परत लगाने का काम पूरा।

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, पुरी। रथयात्रा महोत्‍सव के दौरान पुरी के श्रीमंदिर के सिंह द्वार में चांदी की परत लगाने का काम तीन दिनों में पूरा कर लिया गया है। अब यह चांदी की चमक से जगमगा रहा है। इसी चमचमाते गेट से प्रभु का होगा धाम में स्‍वागत जानकारी के मुताबिक, सिंह द्वार गेट पर बर्मी सागौन की लकड़ी के नवनिर्मित दरवाजे लगाए जाने के बाद मुंबई से आए चांदी के कारीगरों ने उस पर विभिन्न डिजाइनों से बनी चांदी की प्लेटें लगाई हैं। तय समय से काफी पहले यानी श्रीविग्रह की बाहुड़ा यात्रा से पहले ही काम पूरा कर लिया गया। अब भक्तों और सेवादारों को उस समय का इंतजार है जब मां लक्ष्मी चांदी के नए सिंह द्वार के माध्यम से भगवान का भव्य स्वागत करेंगी। सागौन की लकड़ी से बनाया गया सिंह द्वार इस बीच नीलाद्री बिजे से पहले सिंह द्वार को रंगने का काम शुरू हो गया है। मंदिर के सिंह द्वार को पूरी तरह से फिर से बनाया गया है। पुराने गेट को हटाकर सागौन की लकड़ी से नया दरवाजा बनाया गया है। मुंबई से आए 13 कारीगरों ने बनाया सिंह द्वार मुंबई के 13 कारीगरों के एक समूह ने वर्मा सागौन की लकड़ी से पूर्वी सिंह द्वार को बनाया है। बाद में इसके ऊपर चांदी की कलाकृतियों की एक प्लेट लगाई गई। दरवाजे के चारों कोनों में चांदी की पतली प्लेटें हैं, इसके बीच में शंख, चक्र, गदा और कमल डिजाइन की चौकोर चांदी की प्लेटें हैं। चांदी से बनाई गई सिंह की दो मूर्तियां इसी तरह दोनों तरफ चांदी के सिंह की दो मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। कपाट खोलने के लिए पहले की तरह सिंह की दो प्रतिमाओं पर चांदी की दो कड़े भी लगाए गए हैं। पहले सिंह द्वार के गेट में सेवकों के लिए एक छोटा सा दरवाजा होता था। यह छोटा गेट भी सिंह द्वार के बड़े गेट पर बनाया गया है। इसमें भी चांदी की परत लगाई गई है।

Edited By: Arijita Sen