ओडिशा में बदल रहा मौसम का मिजाज, 14 जुलाई से होगी झमाझम बारिश, अगले 24 घंटे के लिए भी जारी अलर्ट

ओडिशा में मौसम का मिजाज बदल रहा है और अब 14 जुलाई से भारी बारिश होने के आसार हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 14 जुलाई से वर्षा की मात्रा और सीमा दोनों में वृद्धि होगी। इसी के साथ मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के 14 जिलों में भारी वर्षा होगी।

ओडिशा में 14 जुलाई से कई जगह होगी झमाझम बारिश।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। प्रदेश में कुछ दिनों के अंतराल के बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश भर में जगह-जगह बादल छाए रहने के साथ वर्षा हो रही है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 14 जुलाई से वर्षा की मात्रा और सीमा दोनों में वृद्धि होगी। अगले 24 घंटे में होगी खूब बारिश मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की निम्न दबाव की रेखा राजस्थान के जैसलमेर से निकलकर सीकर, उरई, सुल्तानपुर, पटना, पश्चिम बंगाल के मालदा से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्वी दिशा में फैली हुई है। यह वायुमंडल में 0.9 किमी की ऊंचाई तक सक्रिय है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के 14 जिलों में भारी वर्षा होगी। इसके लिए इन जिलों में येलो चेतावनी जारी की गई है। 14 जुलाई से वर्षा का परिमाण बढ़ने की संभावना 14 जुलाई से वर्षा का परिमाण बढ़ने की संभावना है, जबकि 16 जुलाई से पूरे राज्य में व्यापक वर्षा होगी। जानकारी के मुताबिक, इस मानसून सीजन में एक जून से अब तक 17 जिलों में 232.7 मिमी कम बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य वर्षा 314 मिमी से 26 फीसदी कम है। देवगढ़ जिले में सबसे अधिक 456.8 मिमी वर्षा रेकर्ड की गई है, जो सामान्य से 45 प्रतिशत अधिक है। कालाहांडी जिले में सबसे कम 136.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश से 64 प्रतिशत कम है। कम बारिश से किसानों को खेती में आ रही दिक्‍कतें इधर कम बारिश होने से खेती के लिए किसानों को दिक्‍कतें आ रही हैं। पुरी अनुगुल सहित 10 जिलों में खेती के लिए आवश्यक बारिश नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस बारे में राहत देते हुए आगे अधिक बारिश होने की उम्‍मीद जताई है, जिससे अब तक हुई कमी की भरपाई होने की संभावना है।

