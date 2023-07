देश की राष्‍ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू 26 जुलाई को चौथी बार ओडिशा आ रही हैं। इस दो दिवसीय दौरे में वह ओडिशा उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगी और साथ ही भद्रक ऑटोनोमस कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में भी शामिल होंगी। उनके आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा की तैयारी अभी से की जा रही है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 26 जुलाई को ओडिशा के दो दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। 26 जुलाई को ओडिशा उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वह भाग लेंगी। इसके साथ ही उनका नेताजी संग्रहालय जाने का भी कार्यक्रम है। सुरक्षा की तैयारी में जुटा प्रशासन उसी तरह से भद्रक ऑटोनोमस कॉलेज का हीरक जयंती समारोह 27 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। समारोह में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति का 27 जुलाई को भद्रक जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति की दो दिवसीय यात्रा के लिए कटक और भद्रक में सुरक्षा कड़ी की जाएगी। इस संबंध में कटक और भद्रक प्रशासन द्वारा एक खाका तैयार किए जाने की बात पता चली है। पिछली बार 4 मई को ओडिशा आई थीं महामहिम गौरतलब है कि पिछले 4 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिवसीय ओडिशा दौरे पर आयी थी। उन्होंने रायरंगपुर का दौरा किया और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। 5 मई को राष्ट्रपति सिमिलिपाल अभयारण्य के दौरे पर गई। 6 मई को राष्ट्रपति मुर्मूबारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद एक विशेष विमान से दिल्ली लौट गई थी। यहां उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के पिछले दौरे के दौरान राष्ट्रपति जब महाराजा श्रीरामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी तभी बिजली चली गई। 9 मिनट तक बिजली नहीं आयी। मामला सामने आने के बाद मयूरभंज के जिलाधीश ने घटना की जांच के आदेश दिए थे और जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरानसुबह 11.56 बजे से दोपहर 12.05 बजे तक नौ मिनट तक बिजली गुल रही। बिजली नहीं होने के कारण पूरे सभागार में अंधेरा छा गया। हालांकि, इस अंधेरे के बीच राष्ट्रपति ने अपना उद्बोधन जारी रखा और बच्‍चों संग हंसते-मुस्‍कुराते हुए अपनी बात जारी रखी।

