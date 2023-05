जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्यपाल गणेशी लाल ने शनिवार को बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण देने के दौरान नौ मिनट के लिए सभी लाइटें कट जाने की घटना पर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के कुलपति और ओडिशा के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि रिपोर्ट सात दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति के भाषण के दौरान बिजली गुल होने की घटना की सभी ने निंदा की है। विश्वविद्यालय के एक बिजली कर्मचारी को इसके लिए निलंबित तक कर दिया गया है। उनका नाम जयंत त्रिपाठी है।

घटना की जांच के लिए विश्वविद्यालय ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संतोष त्रिपाठी ने घटना के लिए खुद को दोषी ठहराया और माफी मांगी।

इस शर्मनाक घटना के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी ने शनिवार को कहा कि जिस इमारत में समारोह आयोजित किया गया था, उसका निर्माण इडको ने कराया था। इडको ने ही जनरेटर की भी व्यवस्था की थी। यह एक समर्पित जनरेटर था, लेकिन लाइट बंद होने पर वह भी काम नहीं आया। हमें इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ा।

प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है। केंद्राचल आरडीसी सुरेश दलेई ने शनिवार को कहा था कि मामले की जांच की जाएगी। इस बात की जांच की जाएगी कि यह घटना क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

