    दुकान के सामने संदिग्ध गोमांस का टुकड़ा मिलने से कटक में तनाव, इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:49 AM (IST)

    कटक में एक दुकान के सामने संदिग्ध गोमांस का टुकड़ा मिलने से तनाव फैल गया। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है।

    गोमांस का टुकड़ा मिलने से कटक में तनाव

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कटक के राउसपटना इलाके में शुक्रवार देर रात उस समय तनाव फैल गया जब एक दुकान के सामने और सड़क किनारे संदिग्ध गोमांस के टुकड़े पाए गए, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

    सूत्रों के अनुसार, घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और राउसपटना एवं सेमिनरी चौक मार्ग पर रोड जाम कर प्रशासन से स्पष्टीकरण और कार्रवाई की मांग की।

    सीसीटीवी फुटेज जांच की मांग 

    घटना की जानकारी मिलते ही कटक डीसीपी खिलारी ऋषिकेश द्यानदेव वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एसीपी और कई थानों के आईआईसी के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर शांति व्यवस्था कायम की।

    स्थानीय लोगों ने उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। इसके अलावा, स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में मौजूद सभी मांस की दुकानों को हटाने की भी मांग की है।

    मामले की विस्तृत जांच का आदेश

    उधर, अधिकारी भीड़ को शांत करने और स्थिति को काबू में रखने के लिए स्थानीय लोगों से बातचीत किए हैं।कटक डीसीपी ने आश्वासन दिया है कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

    सावधानी के तौर पर इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है।प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्थानीय लोग आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे इलाके में तनाव बना हुआ है।