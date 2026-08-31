साढ़े चार साल में 2042 लोगों ने की आत्महत्या, भुवनेश्वर में मेंटल हेल्थ पर बढ़ी चिंता  

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर में आत्महत्या के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले साढ़े चार वर्षों में शहर में 2042 लोगों ने आत्महत्या कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

बदलती जीवनशैली, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, अवसाद और पारिवारिक कलह जैसे कारण लोगों को इस चरम कदम की ओर धकेल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल कानून-व्यवस्था या स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

भुवनेश्वर शहरी पुलिस (यूपीडी) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में 417 लोगों ने आत्महत्या की थी। वर्ष 2023 में यह संख्या बढ़कर 427 हो गई। वर्ष 2024 में 498 और वर्ष 2025 में 500 लोगों ने आत्महत्या की। वहीं, वर्ष 2026 के केवल छह महीनों में ही 200 से अधिक लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर साल आत्महत्या के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने 24 घंटे संचालित ‘टेली मानस’ हेल्पलाइन सहित कई योजनाएं शुरू की हैं। विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए ‘सुरक्षित अभियान’ भी चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या की घटनाओं को रोकना है। हालांकि, कई निजी संस्थानों में इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं।

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आत्महत्या के पीछे दिखाई देने वाले कारणों के अलावा कई गहरे और अदृश्य कारण भी होते हैं। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक संगीता रथ के अनुसार जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों का संयुक्त प्रभाव व्यक्ति को इस स्थिति तक पहुंचाता है। लंबे समय तक अवसाद में रहने के बाद व्यक्ति आत्महत्या जैसा निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि रोकथाम के लिए सबसे पहले परिवार स्तर पर संवेदनशील माहौल तैयार करना जरूरी है।

संगीता रथ ने कहा कि देश में अब भी काउंसलिंग को लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं है। कई लोग काउंसलिंग को केवल उपदेश समझते हैं, जबकि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा सही तरीके से परामर्श दिया जाए तो अनेक लोगों को इस स्थिति से बाहर निकाला जा सकता है।