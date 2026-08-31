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साढ़े चार साल में 2042 लोगों ने की आत्महत्या, भुवनेश्वर में मेंटल हेल्थ पर बढ़ी चिंता  

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Mon, 31 Aug 2026 10:02 AM (IST)

भुवनेश्वर में पिछले साढ़े चार वर्षों में 2042 लोगों ने आत्महत्या की है, जिससे शहर में बढ़ती आत्महत्या दर चिंता ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. भुवनेश्वर में साढ़े चार साल में 2042 आत्महत्याएं दर्ज।

  2. मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह प्रमुख कारण।

  3. सरकारी योजनाएं जैसे टेली मानस प्रभावी नहीं हो पा रहीं।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर में आत्महत्या के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले साढ़े चार वर्षों में शहर में 2042 लोगों ने आत्महत्या कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

बदलती जीवनशैली, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, अवसाद और पारिवारिक कलह जैसे कारण लोगों को इस चरम कदम की ओर धकेल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल कानून-व्यवस्था या स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

भुवनेश्वर शहरी पुलिस (यूपीडी) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में 417 लोगों ने आत्महत्या की थी। वर्ष 2023 में यह संख्या बढ़कर 427 हो गई। वर्ष 2024 में 498 और वर्ष 2025 में 500 लोगों ने आत्महत्या की।

वहीं, वर्ष 2026 के केवल छह महीनों में ही 200 से अधिक लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर साल आत्महत्या के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है।

आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने 24 घंटे संचालित ‘टेली मानस’ हेल्पलाइन सहित कई योजनाएं शुरू की हैं। विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए ‘सुरक्षित अभियान’ भी चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या की घटनाओं को रोकना है। हालांकि, कई निजी संस्थानों में इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं।

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आत्महत्या के पीछे दिखाई देने वाले कारणों के अलावा कई गहरे और अदृश्य कारण भी होते हैं। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक संगीता रथ के अनुसार जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों का संयुक्त प्रभाव व्यक्ति को इस स्थिति तक पहुंचाता है। लंबे समय तक अवसाद में रहने के बाद व्यक्ति आत्महत्या जैसा निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि रोकथाम के लिए सबसे पहले परिवार स्तर पर संवेदनशील माहौल तैयार करना जरूरी है।

संगीता रथ ने कहा कि देश में अब भी काउंसलिंग को लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं है। कई लोग काउंसलिंग को केवल उपदेश समझते हैं, जबकि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा सही तरीके से परामर्श दिया जाए तो अनेक लोगों को इस स्थिति से बाहर निकाला जा सकता है।

हाल के कुछ चर्चित मामले

प्रेम में असफल युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास

चार अगस्त को धौली थाना क्षेत्र के चिंतामणिश्वर स्थित एक होटल में एक युवक ने प्रेम संबंध में असफल होने के बाद हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया।

उसने अपने परिजनों को संदेश भेजने के साथ सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो भी प्रसारित किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे बचाया और कैपिटल अस्पताल में भर्ती कराया।

पारिवारिक विवाद के बीच दंपती ने खाया जहर

20 अगस्त को खंडगिरि क्षेत्र में रहने वाले गंजाम जिले के केंदुपल्ली निवासी जितेंद्र पात्र और उनकी पत्नी स्वप्ना ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। स्वप्ना की मौत हो गई, जबकि जितेंद्र का इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में दहेज प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है।

महिला डॉक्टर का शव फंदे से लटका मिला

17 जून को राजधानी के एक केंद्रीय चिकित्सा शिक्षण संस्थान में कार्यरत एक महिला डॉक्टर का शव डुमुडुमा क्षेत्र में उनके आवास से बरामद किया गया था। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला था।

जांच में पता चला कि वह लंबे समय से गंभीर शारीरिक बीमारी से जूझ रही थीं और पिछले कुछ महीनों से ड्यूटी पर नहीं जा रही थीं।

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