ओडिशा में 'ब्लू ड्रम' केस: CCTV का तार काटा, रात में छत पर बुलाया...पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की पति की हत्या

जागरण संवाददाता,अनुगुल। अनुगुल के तालचेर में छत से गिरकर हुई सुधीर उर्फ सुरेंद्र कुमार बारिक की मौत को पुलिस ने पहले हादसा माना था, लेकिन घटनास्थल पर सीसीटीवी की कटी तार ने पूरे मामले का रुख बदल दिया। वैज्ञानिक, तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ियां जोड़ते हुए कोलियरी थाना पुलिस ने कथित ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पत्नी पूजा उर्फ सुस्मिता बारिक और उसके कथित प्रेमी जिपुन उर्फ सिद्धांत माझी ने कथित तौर पर हत्या की साजिश रची थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तालचेर के डेरा क्षेत्र में 24 सितंबर को छत से गिरकर हुई सुधीर उर्फ सुरेंद्र कुमार बारिक की मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है। शुरुआत में इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान मकान में लगे CCTV का कनेक्शन जानबूझकर काटे जाने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच का दायरा बढ़ाया।

पुलिस के अनुसार, जांच में मृतक की पत्नी पूजा उर्फ सुस्मिता बारिक और जिपुन उर्फ सिद्धांत माझी के बीच कथित संपर्क की बात सामने आई। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने सुधीर को अपने रास्ते की बाधा मानते हुए उसकी हत्या की योजना बनाई।

कथित साजिश के तहत पहले CCTV कनेक्शन को निष्क्रिय किया गया। इसके बाद जिपुन के चोरी-छिपे परिसर में पहुंचकर मकान के भीतर छिपे रहने की बात जांच में सामने आई। देर रात सुधीर को छत पर ले जाया गया, जहां पुलिस के अनुसार उसके सिर पर बांस की लाठी से वार किया गया। इसके बाद उसे छत से नीचे गिरा दिया गया, ताकि मौत को हादसा या आत्महत्या का रूप दिया जा सके।