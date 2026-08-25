सुंदरगढ़ में बारिश से बिगड़े हालात, नाले के उफान से 130 परिवार फंसे; सड़क जाम कर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

जागरण संवाददाता, राउरकेला। निम्न दबाव के कारण हो रही लगातार बारिश ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला अंतर्गत बणई ब्लॉक में जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते पटंगा नाले के जलस्तर में अचानक उफान आ गया है, जिससे पुल के ऊपर से पानी की तेज धार बह रही है।

इसके परिणामस्वरूप स्कूल, टुनियापाली और कुचिंडा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। सड़क संपर्क कट जाने से स्थानीय लोगों का आवागमन और दैनिक कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। 130 परिवार पानी के बीच फंसे नाले का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से क्षेत्र के लगभग 130 परिवार पानी के बीच फंस गए हैं। कई घरों में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण लोगों को पूरी रात जागकर गुजारनी पड़ी। हालात बिगड़ने पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई ग्रामीणों को मजबूरन स्कूल भवनों में शरण लेनी पड़ी है। इस जलप्रलय के बीच तेज बहाव में एक बैल के भी बह जाने की सूचना मिली है।

हर साल होने वाली इस जलभराव की समस्या से त्रस्त होकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पटंगा नाले की इस विकराल समस्या को लेकर कई बार खबरें भी प्रकाशित की गई हैं और सरकार व प्रशासन के सामने गुहार भी लगाई गई है।

यहां एक उच्च क्षमता वाले पुल और गार्डवाल के निर्माण का वादा तो किया गया था, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। वहीं, सड़क जाम और प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के मौके पर न पहुंचने से लोगों का गुस्सा और अधिक भड़क गया है।

बारिश के मौसम में झेलनी पड़ती है त्रासदी प्रशासनिक उपेक्षा से हताश ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हर साल बारिश के मौसम में उन्हें इसी तरह की त्रासदी झेलनी पड़ती है। उनका सीधा सवाल है कि वोट देने के बावजूद उन्हें यातायात जैसी बुनियादी सुविधाओं से क्यों वंचित रखा जा रहा है।