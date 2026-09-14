पैसा डबल करने की स्कीम: 1.5 करोड़ की ठगी करने वाले 'बंटी-बबली' ओडिशा में गिरफ्तार, बैंक खाते फ्रीज

जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ में निवेश पर भारी मुनाफे और रकम दोगुनी करने का लालच देकर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की कथित ठगी करने वाले एक दंपति को साइबर पुलिस ने बालेश्वर से गिरफ्तार किया है।

आरोपितों की पहचान बालेश्वर जिले के अविनाश ग्रहाचार्य और उनकी पत्नी इंदुलेखा ओझा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, आरोपी दंपति ने माई डिजिटल लॉकर नाम से एक संस्था खोल रखी थी। वे लोगों को झांसा देते थे कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनका निवेश किया गया पैसा दोगुना हो जाएगा।

सुंदरगढ़ टाउन थाना अंतर्गत रंगाढीपा इलाके के निवासी प्रशांत नायक भी इनके इस जाल में फंस गए। उन्होंने इस स्कीम में 1 करोड़ 26 लाख 34 हजार रुपये का भारी-भरकम निवेश कर दिया। बाद में जब उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का अहसास हुआ, तो उन्होंने साइबर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई।