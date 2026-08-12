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    सुंदरगढ़ में डिजिटल इंडिया की रफ्तार पड़ी धीमी: BSNL को 39 साइटों पर नहीं मिली जमीन, केंद्रीय मंत्री ने लिखा पत्र

    By Kamal BiswasEdited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:35 PM (IST)

    सुंदरगढ़ में 39 4G मोबाइल टावरों के लिए भूमि आवंटन में देरी से डिजिटल इंडिया पहल धीमी पड़ गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने इस पर चि ...और पढ़ें

    डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने की मुहिम सुंदरगढ़ जिले में धीमी पड़ती दिख रही है।

    डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने की मुहिम सुंदरगढ़ जिले में धीमी पड़ती दिख रही है।

    HighLights

    1. सुंदरगढ़ में 39 4G टावरों के लिए भूमि आवंटन अटका।

    2. केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल इंडिया की धीमी गति पर चिंता जताई।

    3. ग्रामीण क्षेत्रों में 4G सेवाओं में देरी से विकास प्रभावित।

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा के राउरकेला में दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ने और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने की मुहिम सुंदरगढ़ जिले में धीमी पड़ती दिख रही है। 
     
    संचार मंत्रालय के निर्देश पर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा डिजिटल भारत निधि के तहत सुंदरगढ़ संसदीय क्षेत्र में नए 4G मोबाइल टावर स्थापित किए जाने हैं। 
     
    हालांकि, स्थानीय प्रशासन के स्तर पर जिले के 39 स्थानों पर अब तक भूमि का आवंटन न होने से यह परियोजना अधर में लटकी हुई है।
     

    केंद्रीय मंत्री ने जताई चिंता, प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग

    इस संबंध में संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने एक पत्र जारी कर परियोजना की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की है।
     
    मंत्री ने कहा कि इन अछूते गांवों तक 4G सेवाएं पहुंचने से विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, लेकिन सुंदरगढ़ की 39 साइटों पर जमीन आवंटन लंबित रहने से काम रुका हुआ है। 
     
    उन्होंने स्थानीय प्रशासन से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है ताकि बिना किसी बाधा के टावरों की स्थापना का कार्य शुरू किया जा सके।
     

    इन 39 गांवों में अटका है भूमि आवंटन

    जमीन आवंटन के अभाव में जिन गांवों में टावर लगाने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, उनमें बड़भुईं-बुढ़भुन, बड़नुआगांव, बासुबहाल-सिलगुड़ा, भुतुड़ा-केमसीला, दमालु-रईसुआं, दमालु-सरेईकला, डेरुला, डेरुला-किरी, गुजापाल, हाथीसूल-नगरिया, केंसरा-बटागांव, केटा, कुधेई नुआडीही-अनुगुल, कुंदुला-कुनू, लाडापानी, नगरिया-तालागिनिया, पाटमुंडा-उस्केला, राजबहाल, रंगामती, रंजा-हाथीसूल, रंजा, रंटा-लासी, रंटा-रांडा, साधुबहाल (बुढ़ाखमन, दलेईसरा, धोनकामुंडा, कुंदुला, उपरगिनिया), सानरांपिया, सान-बरहाडेमा, संजला, सान-नुआगांव (लैंडामुंडा व साननुआगांव), सासा (पाटमुंड व सासा), टाडा, तालबहाली, तिलकुड़ा और त्रिंजंगा शामिल हैं।

     

    नेटवर्क की मुख्यधारा से जुड़ने का इंतजार

    ग्रामीण क्षेत्रों में 4G सेवा बहाल होने से न केवल दैनिक संचार सुगम होगा, बल्कि ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग और सरकारी योजनाओं तक ग्रामीणों की पहुंच आसान बनेगी। 
     
    संचार मंत्रालय और BSNL के अधिकारी परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन इसके लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया का पूरा होना अनिवार्य है।