सुंदरगढ़ में डिजिटल इंडिया की रफ्तार पड़ी धीमी: BSNL को 39 साइटों पर नहीं मिली जमीन, केंद्रीय मंत्री ने लिखा पत्र
सुंदरगढ़ में 39 4G मोबाइल टावरों के लिए भूमि आवंटन में देरी से डिजिटल इंडिया पहल धीमी पड़ गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने इस पर चि ...और पढ़ें
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सुंदरगढ़ में 39 4G टावरों के लिए भूमि आवंटन अटका।
केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल इंडिया की धीमी गति पर चिंता जताई।
ग्रामीण क्षेत्रों में 4G सेवाओं में देरी से विकास प्रभावित।
केंद्रीय मंत्री ने जताई चिंता, प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग
इन 39 गांवों में अटका है भूमि आवंटन
जमीन आवंटन के अभाव में जिन गांवों में टावर लगाने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, उनमें बड़भुईं-बुढ़भुन, बड़नुआगांव, बासुबहाल-सिलगुड़ा, भुतुड़ा-केमसीला, दमालु-रईसुआं, दमालु-सरेईकला, डेरुला, डेरुला-किरी, गुजापाल, हाथीसूल-नगरिया, केंसरा-बटागांव, केटा, कुधेई नुआडीही-अनुगुल, कुंदुला-कुनू, लाडापानी, नगरिया-तालागिनिया, पाटमुंडा-उस्केला, राजबहाल, रंगामती, रंजा-हाथीसूल, रंजा, रंटा-लासी, रंटा-रांडा, साधुबहाल (बुढ़ाखमन, दलेईसरा, धोनकामुंडा, कुंदुला, उपरगिनिया), सानरांपिया, सान-बरहाडेमा, संजला, सान-नुआगांव (लैंडामुंडा व साननुआगांव), सासा (पाटमुंड व सासा), टाडा, तालबहाली, तिलकुड़ा और त्रिंजंगा शामिल हैं।