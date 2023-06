Odisha: कौशल विकास के अध्यक्ष पद से सुब्रतो बागची ने दिया इस्तीफा, कैबिनेट मंत्री का भी मिल चुका है दर्जा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कोरोना के समय हर दिन टीवी पर आकर लोगों को जागरूक कर पूरे राज्य में अपनी पहचान बनाने वाले सुब्रतो बागची ने ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।

इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड स्कील सेंटर के सीईओ पद से भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, व्यक्तिगत कारण से इस्तीफा देने की जानकारी मिली है।

ओड़िशा कौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद जैसा महत्वपूर्ण दायित्व देने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है।

After 7 glorious years as Chairman, Odisha Skill Dev Authority, stepping down due to personal reasons. Deeply grateful to @Naveen_Odisha for his total confidence in me, thankful to officials of the State for unstinted support & people of Odisha for their love that binds forever.