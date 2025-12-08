Language
    मयूरभंज में मामूली विवाद में प्लस-टू छात्र पर चाकू से हमला, हालत गंभीर

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    मयूरभंज जिले के बीबी कॉलेज में एक प्लस-टू छात्र पर चाकू से हमला हुआ, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद कॉलेज में तनाव फैल गया। कॉलेज प्रश ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मयूरभंज जिले के बैगनबड़िया स्थित बीबी कॉलेज में उस वक्त तनाव फैल गया जब एक प्लस-टू छात्र पर कैंपस के भीतर ही बर्बर तरीके से चाकू से हमला किया गया।

    इस घटना में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। यह चौंकाने वाली घटना छात्रों द्वारा शैक्षणिक परिसरों में चाकू लाने और दहशत फैलाने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

    प्रशासन की चुप्पी

    हमले की गंभीरता के बावजूद कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं मिल सका। घटना के समय मौजूद छात्र भयभीत दिखे और हमले के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

    पुलिस जांच में जुटी

    घटना की सूचना पाकर बारिपदा एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम समझने के लिए छात्रों से पूछताछ कर रहे थे। पुलिस यह जांच कर रही है कि हमलावर बिना रोक-टोक के चाकू कॉलेज परिसर में कैसे लेकर आए, जैसा कि सूत्रों ने बताया।

    चिंताजनक है स्थिति

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कॉलेज में चाकू लेकर पहुंचने वाले छात्रों की बढ़ती प्रवृत्ति बेहद चिंताजनक है। इस घटना के बाद शैक्षणिक संस्थानों में कड़े सुरक्षा जांच और निगरानी बढ़ाने की मांग तेज हो गई है।

    जांच जारी रहने के बीच इस हमले ने परिसर की सुरक्षा को लेकर व्यापक चिंता पैदा कर दी है। समुदाय अब कॉलेज प्रशासन और पुलिस की ओर से ऐसे हिंसक घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदमों की प्रतीक्षा कर रहा है।