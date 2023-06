Odisha Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बरातियों को रौंदा, दूल्हे के भतीजे सहित पांच की मौत; नौ गंभीर घायल

Keonjhar Road Accident ओडिशा के क्योंझर में एक और दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने राजमार्ग 20 पर बरातियों को रौंदते दिया। हादसे में दूल्हे के भतीजे समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नौ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों की हालत गंभीर है। इसलिए उन्हें कटक स्थानांतरित कर दिया गया है

Odisha Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बरातियों को रौंदा

Your browser does not support the audio element.

HighLights रफ्तार के कहर ने छीन ली खुशियां, बिन शादी किए लौटा दूल्हा घटना से आक्रोशित लोगों ने राजमुंडा-पानीकोइली राष्ट्रीय राजमार्ग को किया जाम तीन गंभीर घायलों को कटक किया गया रेफर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के क्योंझर में भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। रफ्तार के कहर ने शादी की खुशियां मातम में बदल दी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बरातियों को टक्कर मार दी। जिससे पांच लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना क्योंझर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 20 के पास साठीघर साही में हुई। जानकारी के मुताबिक, केंदुझर जिले के सतीघर साही के पास मंगलवार देर रात एक ट्रक ने बरातियों के एक समूह को टक्कर मार दी, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई और नौ गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 20 पर एक बरात शादी के लिए जा रही थी। तभी सतीघर के पास ट्रक तेज गति से आया और समूह को रौंदते हुए निकल गया। हादसे में दूल्हे के भतीजे समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और नौ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं, गंभीर रूप से घायल तीन लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में उन्हें कटक के अस्पताल रेफर किया गया है। इसके अलावा, छह लोगों को केंदुझर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आक्रोशितों ने किया सड़क जाम घटना के बाद गुस्साए लोगों ने राजमुंडा-पानीकोइली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। हालांकि, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। मौके पर तनाव की स्थिति है। मृतकों की पहचान मानपुर गांव के जीत पात्र, कालिया महंत, लक्ष्मीपड़ा के रतिमुंडा, सतीघर के अमित पात्र और केउट साही के बापून देहुरी के रूप में हुई है। बिना शादी के लौटा दूल्हा वहीं, शहर की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। हालांकि, घटना के बाद दूल्हा बिना शादी किए वापस लौट गया है। इस तरह से हुआ हादसा मंगलवार रात को मानपुर गांव से बारातियों का समूह डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए जा रहा था। षठीघर शाही स्थित कन्या घर के पास यह समूह पहुंच गया था। यहीं पर बारातियों का समूह नृत्य गीत में मशगूल था कि तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने इन्हें रौंदते हुए आगे निकल गया। इससे 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शादी के घर में पसरा मातम षठीघर साही के मूल निवासी कार्तिक पात्र की बेटी की शादी हरिचंदनपुर ब्लॉक के मानपुर गांव के हाडीबंधु पात्र के बेटे हेमंत पात्र के साथ होनी थी। दूल्हा और बाराती डीजे बजाते हुए बारात निकाल रहे थे, तभी दुल्हन के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर रात एक से डेढ़ बजे के बीच एक ट्रक ने बारात को टक्कर मार दी।

Edited By: Roma Ragini