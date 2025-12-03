सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शुभंकर मिश्रा ने जगन्नाथ मंदिर पर 'विवादास्पद' वीडियो किया डिलीट, बिना शर्त मांगी माफी
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शुभंकर मिश्रा ने जगन्नाथ मंदिर पर बनाए गए एक विवादास्पद वीडियो को हटा दिया है और बिना शर्त माफी मांगी है। वीडियो में कही गई बात ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। भगवान जगन्नाथ के भक्तों की धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से आहत करने के आरोप में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्रा ने मंगलवार को 12वीं शताब्दी के इस मंदिर पर अपने विवादास्पद वीडियो के लिए बिना शर्त माफी मांगी। मिश्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी जानकारी फैलाने का उनका कोई गलत इरादा नहीं है।
शुभंकर मिश्रा कि लोगों को धार्मिक मामलों की जानकारी देने के लिए वह वीडियो बनाया था, जिसमें बताया गया था कि श्री जगन्नाथ मंदिर को राधा रानी ने श्राप दिया था। मैंने यह जानकारी इंटरनेट और अन्य स्रोतों से जुटाई थी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं माफी मांगता हूं। मेरा ऐसा कोई बुरा इरादा नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि वह भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं।
मिश्रा ने कहा कि उन्होंने वह वीडियो हटा दिया है और श्री जगन्नाथ मंदिर वाले उनके वीडियो के बारे में शुभचिंतकों और अन्य लोगों से कई सुझाव भी मिले हैं। गौरतलब है कि विवादास्पद वीडियो में मिश्रा ने कहा था कि राधा रानी के कथित श्राप के कारण मंदिर में आने वाले अविवाहित जोड़ों का ब्रेकअप हो सकता है।
बीएनएस की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) और (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलना, इशारे करना या वस्तुएं रखना) के तहत पुरी के सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुरी की जिला कलेक्टर दिव्य ज्योति परिदा, जो श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) की उप मुख्य प्रशासक भी हैं, उन्होंने कहा था कि एक समिति मिश्रा के विवादास्पद वीडियो की जांच कर रही है।
