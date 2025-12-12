कक्षा 5 के छात्र का कमाल: बनाया ‘स्मार्ट हेलमेट’, बिना पहने चालू ही नहीं होगी बाइक

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए जहां सरकार और पुलिस लगातार अभियान चला रही है, वहीं भद्रक जिले के चांदबली के एक नन्हे छात्र ने ऐसा नवाचार किया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। कक्षा 5 के छात्र चिन्मय प्रसाद साहू ने एक ऐसा ‘स्मार्ट हेलमेट’ तैयार किया है, जो हेलमेट न पहनने पर वाहन को स्टार्ट ही नहीं होने देता। इतना ही नहीं, अगर चालक ने शराब पी रखी है तो इंजन चालू होने से ही इनकार कर देगा। यानी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। विज्ञान प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बना ‘स्मार्टमेट’ गुरुवार को विज्ञान प्रदर्शनी में इस हेलमेट का डेमो पेश किया गया। सेंसर तकनीक से लैस यह प्रोटोटाइप देखते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। हेलमेट में लगे सेंसर सीधे वाहन के इग्निशन सिस्टम से जुड़े हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हेलमेट पहनते ही इंजन को स्टार्ट सिग्नल मिलता है, जबकि अल्कोहल सेंसर शराब की मौजूदगी का पता लगाता है। शराब पाए जाने पर वाहन स्टार्ट नहीं होगा। यह प्रोजेक्ट ‘स्मार्टमेट’ नाम से चर्चा में है और छात्र-स्तर पर तकनीकी नवाचार का बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है। छात्र चिन्मय ने कहा कि दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि लोग हेलमेट नहीं पहनते। चिन्मय ने बताया कि अधिकतर हादसे बिना हेलमेट चलाने या शराब पीकर वाहन चलाने से होते हैं। स्मार्ट हेलमेट पहनने पर ही इलेक्ट्रिक सर्किट जुड़ते हैं। इस प्रोजेक्ट से हादसे रुकेंगे और जानें बचेंगी।