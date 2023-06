अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में पहुंचे गायक सौरिन भट्ट, कहा- मैं बेकसूर है, मुझे फंसाया जा रहा है

ओडिशा में दुष्कर्म के एक मामले में बुरी तरह से फंसने वाले गायक सौरिन भट्ट की ओर से अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाते हुए यह याचिका सोमवार को दायर की गई है जिसमें बताया गया है कि वह बिल्कुल निर्दोष हैं और उनके खिलाफ की जाने वाली तमाम शिकायतें झूठी हैं। यह याचिका सोमवार को दायर की गई है।

दुष्कर्म मामले में आरोपी गायक सौरिन भट्ट की फाइल फोटो।

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, कटक। एक युवती के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और रुपये हड़पने जैसे संगीन आरोप के चलते महिला थाने में दायर मामले में फरार रहने वाले गायक सौरिन भट्ट अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट पहुंचे हैं। वह बिल्कुल निर्दोष हैं और उनके खिलाफ की जाने वाली तमाम शिकायतें झूठी हैं। गलत इरादे के चलते उनके खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज किया गया है, यह दर्शाते हुए उनकी ओर से अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाते हुए यह याचिका सोमवार को दायर की गई है। सौरीन पर लगे हैं कई संगीन आराेप जगतपुर साईं विहार में रहने वाली एक बैंक कर्मचारी को शादी करने का भरोसा देकर सौरिन भट्ट ने बार-बार उनके साथ दुष्कर्म किया था। यहां तक कि उनको ब्लैकमेल करने के साथ-साथ उनसे रुपये हड़पने जैसी संगीन शिकायतें महिला थाने में की गई थी। इसके आधार पर महिला थाना पुलिस ने एक मामला दर्ज करते हुए पिछले 21 जून, 2023 को कोलकाता शहर के बालीगंज थाना इलाके में मौजूद सौरीन के घर पर छापेमारी की थी, लेकिन वहां पर सौरिन पिछले एक सप्ताह से मौजूद ना होने की बात परिवार वालों ने पुलिस को दी। अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका बताया गया कि सौरीन दिल्‍ली में है। ऐसे में पुलिस ने उनसे संपर्क करना चाहा, मगर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके चलते अब पुलिस उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए योजना बना रही है। हालांकि, सौरिन के पिता ने अपने बेटे को एक सप्ताह के अंदर कमिश्नरेट पुलिस को सौंपने के लिए महिला थाना पुलिस को भरोसा दिया था और अब सौरिन की ओर से अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

Edited By: Arijita Sen