कटक में श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी, भगदड़ जैसे हालात; महिला सहित दो लोग बेहोश

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। ओडिशा के कटक में गुरुवार देर रात बॉलिवुड की मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल के कार्यक्रम के दौरान अफरा-तफरी मच गई। घटना मंच और दर्शकों के बीच लगाए गए बैरिकेड्स के पास हुई, जिसमें दो लोग बेहोश हो गए।

जानकारी के मुताबिक, श्रेया घोषाल को देखने के लिए पहले से ही भीड़ में बेचैनी थी, जिसके कारण अव्यवस्था हो गई और अफरा-तफरी मच गई, जिसके चलते एक महिला सहित दो लोग बेहोश हो गए। हालांकि, दोनों को इलाज के लिए एक नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आयोजकों ने तेजी से अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय किए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भी स्थिति का आकलन करने के लिए मौके पर पहुंचे। कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि अव्यवस्थित भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, जिसके चलते कई लोगों को चक्कर आ गया और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हालांकि, किसी गंभीर चोट या मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस मामले ने भीड़ प्रबंधन में कमियों की ओर संकेत किया।