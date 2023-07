Sambalpur: एटीएम से लौट रहे युवक को लूटा, नाबालिग समेत पांच गिरफ्तार

स्थानीय वीर सुरेंद्र साय मार्ग पर स्थित एक होटल के सामने शेख रिजवान नामक युवक पर हमला कर उसके पास से नकद 4400 रुपए लूटने और उसका मोबाइल फोन तोड़कर फरार हो जाने वाले पांच आरोपितों को संबद्ध धनुपाली पुलिस ने 18 जुलाई के दिन गिरफ्तार किया। जिसके तुरंत बाद आरोपियों के पास से नकद 2500 रुपए दो चाकू और दो मोबाइल फोन जब्त किये।

एटीएम से लौटते युवक से रुपए लूटकर थे फरार।

संबलपुर, संवाद सूत्र। स्थानीय वीर सुरेंद्र साय मार्ग पर स्थित एक होटल के सामने शेख रिजवान नामक युवक पर हमला कर उसके पास से नकद 4400 रुपए लूटने और उसका मोबाइल फोन तोड़कर फरार हो जाने वाले पांच आरोपितों को संबद्ध धनुपाली पुलिस ने 18 जुलाई के दिन गिरफ्तार किया। जिसके तुरंत बाद आरोपियों के पास से नकद 2500 रुपए, दो चाकू और दो मोबाइल फोन जब्त किये। गिरफ्तार आरोपितों में एक नाबालिग है, जिसे बाल सुधारगृह और अन्य चार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। धनुपाली पुलिस के अनुसार लूटपाट की यह घटना 4 जुलाई की रात करीब 8 बजे तब हुई थी,जब उसी थाने के अंतर्गत भूतापाड़ा से मोहम्मद रिजवान एटीएम से रुपए निकालकर लौट रहा था तभी कुछ युवकों ने पीछे से उसपर हमला कर उसके पास से 4400 रुपए लूटकर फरार हो गए और रिजवान का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। लुटेरों के हमले में गंभीर रुप से घायल रिजवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से लौटने के बाद रिजवान ने 8 जुलाई के दिन धनुपाली थाना में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरु करते हुए मंगलवार, 18 जुलाई के दिन धनुपाली थाना अंतर्गत सोनापाली इलाके के 19 वर्षीय मोहम्मद शहजाद आलम, 23 वर्षीय शेख बाबर उर्फ मोहम्मद रहमान, 23 वर्षीय शेख आमिर अली उर्फ खान, 31 वर्षीय मोहम्मद शाहनवाज उर्फ सन्नू उर्फ इमरान समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया।

