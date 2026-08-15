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संबलपुर में सड़क हादसा: वॉल्वो बस और ट्रक की भिड़ंत, महिला OAS ट्रेनी और बैंक मैनेजर की मौत, 12 घायल

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 05:41 PM (IST)

संबलपुर के जुजुमुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ओएसआरटीसी की वॉल्वो बस और ट्रक की सीधी भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक महिला ओएएस ट्रेनी और एक बैंक मैनेजर सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए।

संबलपुर जिले के जुजुमुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कंसर के पास शनिवार को सड़क हादसे में बस के परखच्‍चे उड़ गये।

संबलपुर जिले के जुजुमुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कंसर के पास शनिवार को सड़क हादसे में बस के परखच्‍चे उड़ गये।

HighLights

  1. संबलपुर में वॉल्वो बस और ट्रक की सीधी भिड़ंत हुई।

  2. महिला ओएएस ट्रेनी और बैंक मैनेजर की मौके पर मौत।

  3. हादसे में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।

संवाद सहयोगी, संबलपुर। संबलपुर जिले के जुजुमुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कंसर के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 
 
ओवरटेक करने के प्रयास में ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (OSRTC) की वॉल्वो बस श्रीजगन्नाथ एक्सप्रेस और एक ट्रक के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। 
 

हादसे में महिला OAS ट्रेनी और SBI एबीएम की मौत 

यह बस भुवनेश्वर से संबलपुर होकर बरगढ़ जिले के पद्मपुर जा रही थी। इस भीषण दुर्घटना में एक महिला समेत दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 
 
जबकि 12 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान बरगढ़ जिले के पद्मपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) शाखा के सहायक शाखा प्रबंधक (ABM) दीपक दास और महिला ओडिशा प्रशासनिक सेवा (OAS) ट्रेनी प्रीति सुमन प्रधान के रूप में हुई है।
 

घायलों का बुर्ला मेडिकल में इलाज जारी 

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों और पुलिस की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया। सभी घायलों को क्षतिग्रस्त बस से निकालकर इलाज के लिए तत्काल बुर्ला स्थित विम्सार (VIMSAR) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है।

सूचना मिलते ही जुजुमुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इस भीषण हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर व्याप्त है।