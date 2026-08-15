संबलपुर में सड़क हादसा: वॉल्वो बस और ट्रक की भिड़ंत, महिला OAS ट्रेनी और बैंक मैनेजर की मौत, 12 घायल
संबलपुर के जुजुमुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ओएसआरटीसी की वॉल्वो बस और ट्रक की सीधी भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक महिला ओएएस ट्रेनी और एक बैंक मैनेजर सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए।
HighLights
संबलपुर में वॉल्वो बस और ट्रक की सीधी भिड़ंत हुई।
महिला ओएएस ट्रेनी और बैंक मैनेजर की मौके पर मौत।
हादसे में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।
हादसे में महिला OAS ट्रेनी और SBI एबीएम की मौत
घायलों का बुर्ला मेडिकल में इलाज जारी
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों और पुलिस की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया। सभी घायलों को क्षतिग्रस्त बस से निकालकर इलाज के लिए तत्काल बुर्ला स्थित विम्सार (VIMSAR) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है।
सूचना मिलते ही जुजुमुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इस भीषण हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर व्याप्त है।