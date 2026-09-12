SAIL की इकलौती ERW यूनिट का कमाल: देश का आधार मजबूत कर रहा RSP, बनाया पाइप उत्पादन का रिकॉर्ड
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के राउरकेला स्टील प्लांट (RSP) की ERW यूनिट ने एक महीने में 20,000 टन से अधिक पाइप का उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बनाया है।
HighLights
पाइप उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 31% की वृद्धि दर्ज।
API X-52 ग्रेड पाइप का निर्माण, बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा।
जागरण संवाददाता, राउरकेला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के राउरकेला स्टील प्लांट (RSP) ने पाइप निर्माण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है।
प्लांट की इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड (ERW) यूनिट ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए महज एक महीने में 20,000 टन से अधिक पाइप का बंपर उत्पादन किया है।
वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान RSP का पाइप उत्पादन पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 31 प्रतिशत बढ़ा है।
SAIL की इकलौती पाइप उत्पादक इकाई
देश भर में B2B (बिजनेस टू बिजनेस) और B2G (बिजनेस टू गवर्नमेंट) क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करने वाली SAIL की यह एकमात्र पाइप-उत्पादक इकाई है।
संयंत्र का यह शानदार प्रदर्शन परिचालन उत्कृष्टता, आधुनिक नवाचार और ग्राहकों की मांग को समय पर पूरा करने के प्रति RSP के समर्पण को दर्शाता है।
उच्च गुणवत्ता और प्रीमियम ग्रेड पर फोकस
संयंत्र प्रबंधन ने अब अपना ध्यान सख्त API मानकों और उच्च व्यास-मोटाई अनुपात वाले विशेष-ग्रेड पाइपों के निर्माण पर केंद्रित किया है:
- विशेष ऑर्डर पर काम: ERW यूनिट में फिलहाल API X-52 ग्रेड पाइप का निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है।
- तकनीकी क्षमता: 14 इंच व्यास और 8 मिमी मोटाई वाले 8.2 किलोमीटर लंबे इस पाइप का निर्माण RSP की उच्च तकनीकी क्षमता का प्रमाण है।
- बाजार में दबदबा: इस रणनीति से न केवल ग्राहकों को विश्वस्तरीय उत्पाद मिल रहे हैं, बल्कि कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा है।
पाइप उत्पादन SAIL के व्यापारिक पोर्टफोलियो का बेहद अहम हिस्सा है। कंपनी अब उत्पादन क्षमता बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और प्रीमियम उत्पादों की रेंज का विस्तार करने की आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है।
RSP का यह ERW प्लांट देश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और औद्योगिक विकास की नींव को लगातार मजबूत बना रहा है।