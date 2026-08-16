ओडिशा: रुकुड़ा डैम से अचानक आया सैलाब, उफनते पानी के बीच 3 घंटे पेड़ पर अटकी रही पति-पत्नी की जान
ओडिशा के सुंदरगढ़ में रुकुड़ा डैम से अचानक पानी छोड़े जाने से एक दंपति बाढ़ में फंस गया। उन्होंने तीन घंटे तक पेड़ पर चढ़कर जान बचाई, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और ग्रामीणों ने डैम प्रबंधन की लापरवाही पर नाराजगी जताई।
HighLights
रुकुड़ा डैम से अचानक पानी छोड़ने से दंपति फंसा।
पति-पत्नी ने तीन घंटे पेड़ पर चढ़कर जान बचाई।
दमकल और ओड्राफ टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया।
जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला अंतर्गत बणई थाना के बीजादिह निकट स्थित ध्यातिकीपोशी गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रुकुड़ा डैम से अचानक छोड़े गए पानी के सैलाब के बीच फंसे एक पति-पत्नी ने पेड़ पर चढ़कर करीब तीन घंटे तक अपनी जान बचाई।
गनीमत रही कि समय रहते प्रशासनिक मदद पहुंच गई और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इलाज के लिए गुरुंडिया अस्पताल भेजा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्रवासी प्रधान और उनकी पत्नी अपनी बागीचे में परवल तोड़ने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान रुकुड़ा डैम के अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक चार गेट खोल दिए गए, जिससे निचले इलाकों में तेजी से बाढ़ का पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही पलों में पूरा इलाका जलमग्न हो गया।
अपनी जान बचाने के लिए दंपति ने तुरंत पास ही मौजूद एक विशाल बरगद के पेड़ का सहारा लिया और उसकी ऊंची शाखाओं पर जाकर बैठ गए। पानी के तेज बहाव के बीच दोनों ने करीब तीन घंटे तक पेड़ पर ही बिताए और अपनी जिंदगी की सलामती की दुआ मांगते रहे।
स्थानीय लोगों से घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और ओड्राफ की टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पति-पत्नी को सकुशल पेड़ से नीचे उतारकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
इस घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में डैम प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ भारी रोष देखा जा रहा है, क्योंकि बिना किसी सायरन या पूर्व चेतावनी के पानी छोड़े जाने के कारण यह गंभीर स्थिति पैदा हुई थी।
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