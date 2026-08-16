ओडिशा: रुकुड़ा डैम से अचानक आया सैलाब, उफनते पानी के बीच 3 घंटे पेड़ पर अटकी रही पति-पत्नी की जान

जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला अंतर्गत बणई थाना के बीजादिह निकट स्थित ध्यातिकीपोशी गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रुकुड़ा डैम से अचानक छोड़े गए पानी के सैलाब के बीच फंसे एक पति-पत्नी ने पेड़ पर चढ़कर करीब तीन घंटे तक अपनी जान बचाई।

गनीमत रही कि समय रहते प्रशासनिक मदद पहुंच गई और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इलाज के लिए गुरुंडिया अस्पताल भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्रवासी प्रधान और उनकी पत्नी अपनी बागीचे में परवल तोड़ने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान रुकुड़ा डैम के अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक चार गेट खोल दिए गए, जिससे निचले इलाकों में तेजी से बाढ़ का पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही पलों में पूरा इलाका जलमग्न हो गया।

अपनी जान बचाने के लिए दंपति ने तुरंत पास ही मौजूद एक विशाल बरगद के पेड़ का सहारा लिया और उसकी ऊंची शाखाओं पर जाकर बैठ गए। पानी के तेज बहाव के बीच दोनों ने करीब तीन घंटे तक पेड़ पर ही बिताए और अपनी जिंदगी की सलामती की दुआ मांगते रहे।